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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 19 бер, 2022 15:55
Народ, поделитесь инфой. Как нить можно ещё с наших валютных карт пополнить счета/карты за границей? А то банки обрубывают быстрее возможности, чем я определяю какой ещё работает
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PUnder
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Додано: Суб 19 бер, 2022 16:12
Ой+ написав:
Так у воєнний час якраз, напевно, не до жиру.
Я вважаю, що зараз мали би і бути переглянуті зарплати суддям до якогось адекватного рівня і всяким наглядовим радам і іншим кровосісям. А то всілякі топи мають тепер головну проблему як вивезти нахомячене з неньки, та ще і в високоліквідних активах.
А как обстоят дела с представителями набсоветов и прочих..., так и получают сотни тысяч и миллионы? Или вернуться потом, как только так сразу к своим теплым креслам?
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копейка
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Додано: Суб 19 бер, 2022 16:55
копейка
дуже надіюсь що час "крово-сосання" коштів в Україні - в минулому
в ідеалі - як із мародерами - скотчем до стовба зі спущеними штанами!
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greenozon
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Додано: Суб 19 бер, 2022 23:43
greenozon написав:копейка
дуже надіюсь що час "крово-сосання" коштів в Україні - в минулому
в ідеалі - як із мародерами - скотчем до стовба зі спущеними штанами!
Розслаблятися не варто. Ще прийдуть часи відбудови - побачимо такі ікси у порівнянні з великим будівництвом, що й знати не будемо, як такі порядки чисел називаються.
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klug
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Додано: Нед 20 бер, 2022 07:31
PUnder написав:
Народ, поделитесь инфой. Как нить можно ещё с наших валютных карт пополнить счета/карты за границей? А то банки обрубывают быстрее возможности, чем я определяю какой ещё работает
[*]Любой банкомат за границей
[*]Криптобиржы
[*]Платежные системы с кошельком, типа скрилл
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anduzenko
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