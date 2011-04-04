RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1407140814091410

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 120
Більше десяти
17%
20
Від п'яти до десяти
32%
38
В чотирьох
13%
15
В трьох
8%
9
В двох
12%
14
Користуюся одним
11%
13
В жодному
9%
11
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 15:55

Re: Байки про банки і не тільки....

Народ, поделитесь инфой. Как нить можно ещё с наших валютных карт пополнить счета/карты за границей? А то банки обрубывают быстрее возможности, чем я определяю какой ещё работает :)
PUnder
 
Повідомлень: 1187
З нами з: 02.08.09
Подякував: 30 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 16:12

  Ой+ написав:Так у воєнний час якраз, напевно, не до жиру.
Я вважаю, що зараз мали би і бути переглянуті зарплати суддям до якогось адекватного рівня і всяким наглядовим радам і іншим кровосісям. А то всілякі топи мають тепер головну проблему як вивезти нахомячене з неньки, та ще і в високоліквідних активах.

А как обстоят дела с представителями набсоветов и прочих..., так и получают сотни тысяч и миллионы? Или вернуться потом, как только так сразу к своим теплым креслам?
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 102
З нами з: 31.07.19
Подякував: 49 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 16:55

копейка

дуже надіюсь що час "крово-сосання" коштів в Україні - в минулому

в ідеалі - як із мародерами - скотчем до стовба зі спущеними штанами!
greenozon
 
Повідомлень: 12975
З нами з: 01.06.14
Подякував: 245 раз.
Подякували: 1138 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 23:43

  greenozon написав:копейка

дуже надіюсь що час "крово-сосання" коштів в Україні - в минулому

в ідеалі - як із мародерами - скотчем до стовба зі спущеними штанами!

Розслаблятися не варто. Ще прийдуть часи відбудови - побачимо такі ікси у порівнянні з великим будівництвом, що й знати не будемо, як такі порядки чисел називаються.
klug
 
Повідомлень: 6739
З нами з: 18.08.14
Подякував: 294 раз.
Подякували: 916 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 07:31

  PUnder написав:Народ, поделитесь инфой. Как нить можно ещё с наших валютных карт пополнить счета/карты за границей? А то банки обрубывают быстрее возможности, чем я определяю какой ещё работает :)

[*]Любой банкомат за границей
[*]Криптобиржы
[*]Платежные системы с кошельком, типа скрилл
anduzenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 58
З нами з: 18.10.17
Подякував: 26 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 12:44

Національний банк України визнав акціонерів "Альфа-Банку" Михайла Фрідмана та Пьотра Авена такими, які втратили бездоганну ділову репутацію та позбавив їх права голосу у банку.

https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/20/684352/
greenozon
 
Повідомлень: 12975
З нами з: 01.06.14
Подякував: 245 раз.
Подякували: 1138 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 13:33

Re: Байки про банки і не тільки....

Подскажите, вестерн юнион или другие переводы выдают в валюте?
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3731
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 235 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1407140814091410
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 236330
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 96383
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 28875
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (351)
20.03.2022 13:39
Рынок ОВГЗ (2894)
20.03.2022 12:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.