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Ой+ написав:Так у воєнний час якраз, напевно, не до жиру. Я вважаю, що зараз мали би і бути переглянуті зарплати суддям до якогось адекватного рівня і всяким наглядовим радам і іншим кровосісям. А то всілякі топи мають тепер головну проблему як вивезти нахомячене з неньки, та ще і в високоліквідних активах.
А как обстоят дела с представителями набсоветов и прочих..., так и получают сотни тысяч и миллионы? Или вернуться потом, как только так сразу к своим теплым креслам?
2XL написав:Подскажите, вестерн юнион или другие переводы выдают в валюте?
Если есть валюта -- выдают:
Такие переводы поступают в Украину без ограничений. Выдача наличных осуществляется с учетом требований постановления НБУ № 18 от 24.02.2022 года.
А именно: если вам поступил перевод через международные системы, вы можете получить наличные в иностранной валюте в полном объеме, но с учетом действующих на день получения ограничений и возможностей отделений банков.