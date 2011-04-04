Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Кожний може покласти свої гроші в банк на військовий час без застосування процедур фінансового моніторингу.
Верховна Рада змінила правила фінансового моніторингу на період воєнного стану:
📌 банк не вживає заходів для встановлення джерел походження коштів при їх внесенні клієнтом – фізичною особою у готівковій формі на його поточний рахунок у розмірі, який дорівнює чи перевищує 400 тис. грн., у разі якщо такий клієнт не надав на вимогу банку відповідні документи або відомості;
📌 У разі наявності підозри, що внесені клієнтом банку – фізичною особою готівкові кошти є активами, пов’язаними з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, банк зобов’язаний негайно, без попереднього повідомлення клієнта – фізичної особи, заморозити ці активи та негайно повідомити Службу безпеки України в установленому законодавством порядку. 📌Банк зобов’язаний розморозити активи не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від СБУ в установленому законодавством порядку інформації про те, що підозра банку не підтвердилася.
📌Банк після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни: 📍має право здійснювати видаткові операції за поточними рахунками клієнтів – фізичних осіб з коштами, внесеними ними у готівковій формі, після вжиття заходів для встановлення джерел походження таких коштів.
📍зобов’язаний протягом 30 днів після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни надати спеціально уповноваженому органу інформацію про заморожені активи.
Investor_K написав:Размер гарантирования депозитов еще не увеличили?
Нет. Где на это денег взять?
Странный вопрос: предпосылок для падения БС Украины (да и отдельных банков тоже) -- нет. А если ФГВФО придется выплачивать _за все банки_ -- это уже будет проблема мордора -- где на это денег взять.
Странный ответ. 1. Если это "так просто" - то почему это не было сделано давно? 2. Что с инициативой хотя бы поднятия лимита до 400к, не говоря уже о полных гарантиях? 3.1. Закон о "полных гарантиях" в госбанках Порошенко "забыл" подписать после одобрения в Раде 3.2. Ощад с "полными гарантиями" планируется привести к стандартным гарантиям ФГВФО
Я поддерживаю "полные гарантии", но хотелось бы увидеть механизм реализации, и его реалистичность