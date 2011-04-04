RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1408140914101411

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 121
Більше десяти
17%
20
Від п'яти до десяти
31%
38
В чотирьох
12%
15
В трьох
7%
9
В двох
12%
14
Користуюся одним
12%
14
В жодному
9%
11
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 12:19

Re: Байки про банки і не тільки....

Размер гарантирования депозитов еще не увеличили?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7269
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 12:33

  Investor_K написав:Размер гарантирования депозитов еще не увеличили?

Нет. Где на это денег взять?
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 16069
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9300 раз.
Подякували: 4452 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 12:35

Кожний може покласти свої гроші в банк на військовий час без застосування процедур фінансового моніторингу.

Верховна Рада змінила правила фінансового моніторингу на період воєнного стану:

📌 банк не вживає заходів для встановлення джерел походження коштів при їх внесенні клієнтом – фізичною особою у готівковій формі на його поточний рахунок у розмірі, який дорівнює чи перевищує 400 тис. грн., у разі якщо такий клієнт не надав на вимогу банку відповідні документи або відомості;

📌 У разі наявності підозри, що внесені клієнтом банку – фізичною особою готівкові кошти є активами, пов’язаними з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, банк зобов’язаний негайно, без попереднього повідомлення клієнта – фізичної особи, заморозити ці активи та негайно повідомити Службу безпеки України в установленому законодавством порядку.
📌Банк зобов’язаний розморозити активи не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від СБУ в установленому законодавством порядку інформації про те, що підозра банку не підтвердилася.

📌Банк після припинення чи скасування воєнного стану або стану
війни:
📍має право здійснювати видаткові операції за поточними рахунками клієнтів – фізичних осіб з коштами, внесеними ними у готівковій формі, після вжиття заходів для встановлення джерел походження таких коштів.

📍зобов’язаний протягом 30 днів після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни надати спеціально уповноваженому органу інформацію про заморожені активи.

https://t.me/getmantsevdanil/2663

Клиент может деньги положить "без мониторинга", но ...
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 16069
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9300 раз.
Подякували: 4452 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 12:40

  Вкладчик1234 написав:
  Investor_K написав:Размер гарантирования депозитов еще не увеличили?

Нет. Где на это денег взять?

Странный вопрос: предпосылок для падения БС Украины (да и отдельных банков тоже) -- нет. А если ФГВФО придется выплачивать _за все банки_ -- это уже будет проблема мордора -- где на это денег взять.
_hunter
 
Повідомлень: 6437
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 441 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 12:57

  _hunter написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Investor_K написав:Размер гарантирования депозитов еще не увеличили?

Нет. Где на это денег взять?

Странный вопрос: предпосылок для падения БС Украины (да и отдельных банков тоже) -- нет. А если ФГВФО придется выплачивать _за все банки_ -- это уже будет проблема мордора -- где на это денег взять.

Странный ответ.
1. Если это "так просто" - то почему это не было сделано давно?
2. Что с инициативой хотя бы поднятия лимита до 400к, не говоря уже о полных гарантиях?
3.1. Закон о "полных гарантиях" в госбанках Порошенко "забыл" подписать после одобрения в Раде
3.2. Ощад с "полными гарантиями" планируется привести к стандартным гарантиям ФГВФО

Я поддерживаю "полные гарантии", но хотелось бы увидеть механизм реализации, и его реалистичность
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 16069
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9300 раз.
Подякували: 4452 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 13:48

  Вкладчик1234 написав:Странный ответ.
1. Если это "так просто" - то почему это не было сделано давно?
2. Что с инициативой хотя бы поднятия лимита до 400к, не говоря уже о полных гарантиях?
3.1. Закон о "полных гарантиях" в госбанках Порошенко "забыл" подписать после одобрения в Раде
3.2. Ощад с "полными гарантиями" планируется привести к стандартным гарантиям ФГВФО

Я поддерживаю "полные гарантии", но хотелось бы увидеть механизм реализации, и его реалистичность

За 5 лет так и не приняли механизм компенсации за установленные за свои деньги счетчики газа, а должны были за год. А там суммы до 3К. Что уж здесь говорить о возможных гарантиях других сумм, хотя говорить можно многое...
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 105
З нами з: 31.07.19
Подякував: 52 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1408140914101411
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 236427
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 96488
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 28932
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1942)
21.03.2022 15:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.