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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1409141014111412>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 121
Більше десяти
17%
20
Від п'яти до десяти
31%
38
В чотирьох
12%
15
В трьох
7%
9
В двох
12%
14
Користуюся одним
12%
14
В жодному
9%
11
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 12:19

Re: Байки про банки і не тільки....

Размер гарантирования депозитов еще не увеличили?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 12:33

  Investor_K написав:Размер гарантирования депозитов еще не увеличили?

Нет. Где на это денег взять?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 12:35

Кожний може покласти свої гроші в банк на військовий час без застосування процедур фінансового моніторингу.

Верховна Рада змінила правила фінансового моніторингу на період воєнного стану:

📌 банк не вживає заходів для встановлення джерел походження коштів при їх внесенні клієнтом – фізичною особою у готівковій формі на його поточний рахунок у розмірі, який дорівнює чи перевищує 400 тис. грн., у разі якщо такий клієнт не надав на вимогу банку відповідні документи або відомості;

📌 У разі наявності підозри, що внесені клієнтом банку – фізичною особою готівкові кошти є активами, пов’язаними з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, банк зобов’язаний негайно, без попереднього повідомлення клієнта – фізичної особи, заморозити ці активи та негайно повідомити Службу безпеки України в установленому законодавством порядку.
📌Банк зобов’язаний розморозити активи не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від СБУ в установленому законодавством порядку інформації про те, що підозра банку не підтвердилася.

📌Банк після припинення чи скасування воєнного стану або стану
війни:
📍має право здійснювати видаткові операції за поточними рахунками клієнтів – фізичних осіб з коштами, внесеними ними у готівковій формі, після вжиття заходів для встановлення джерел походження таких коштів.

📍зобов’язаний протягом 30 днів після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни надати спеціально уповноваженому органу інформацію про заморожені активи.

https://t.me/getmantsevdanil/2663

Клиент может деньги положить "без мониторинга", но ...
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 12:40

  Вкладчик1234 написав:
  Investor_K написав:Размер гарантирования депозитов еще не увеличили?

Нет. Где на это денег взять?

Странный вопрос: предпосылок для падения БС Украины (да и отдельных банков тоже) -- нет. А если ФГВФО придется выплачивать _за все банки_ -- это уже будет проблема мордора -- где на это денег взять.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 12:57

  _hunter написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Investor_K написав:Размер гарантирования депозитов еще не увеличили?

Нет. Где на это денег взять?

Странный вопрос: предпосылок для падения БС Украины (да и отдельных банков тоже) -- нет. А если ФГВФО придется выплачивать _за все банки_ -- это уже будет проблема мордора -- где на это денег взять.

Странный ответ.
1. Если это "так просто" - то почему это не было сделано давно?
2. Что с инициативой хотя бы поднятия лимита до 400к, не говоря уже о полных гарантиях?
3.1. Закон о "полных гарантиях" в госбанках Порошенко "забыл" подписать после одобрения в Раде
3.2. Ощад с "полными гарантиями" планируется привести к стандартным гарантиям ФГВФО

Я поддерживаю "полные гарантии", но хотелось бы увидеть механизм реализации, и его реалистичность
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 13:48

  Вкладчик1234 написав:Странный ответ.
1. Если это "так просто" - то почему это не было сделано давно?
2. Что с инициативой хотя бы поднятия лимита до 400к, не говоря уже о полных гарантиях?
3.1. Закон о "полных гарантиях" в госбанках Порошенко "забыл" подписать после одобрения в Раде
3.2. Ощад с "полными гарантиями" планируется привести к стандартным гарантиям ФГВФО

Я поддерживаю "полные гарантии", но хотелось бы увидеть механизм реализации, и его реалистичность

За 5 лет так и не приняли механизм компенсации за установленные за свои деньги счетчики газа, а должны были за год. А там суммы до 3К. Что уж здесь говорить о возможных гарантиях других сумм, хотя говорить можно многое...
копейка
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 16:16

  Вкладчик1234 написав:
  _hunter написав:
  Вкладчик1234 написав:Нет. Где на это денег взять?

Странный вопрос: предпосылок для падения БС Украины (да и отдельных банков тоже) -- нет. А если ФГВФО придется выплачивать _за все банки_ -- это уже будет проблема мордора -- где на это денег взять.

Странный ответ.
1. Если это "так просто" - то почему это не было сделано давно?
2. Что с инициативой хотя бы поднятия лимита до 400к, не говоря уже о полных гарантиях?
3.1. Закон о "полных гарантиях" в госбанках Порошенко "забыл" подписать после одобрения в Раде
3.2. Ощад с "полными гарантиями" планируется привести к стандартным гарантиям ФГВФО

Я поддерживаю "полные гарантии", но хотелось бы увидеть механизм реализации, и его реалистичность

1. Потому, что "давно" можно было, например, баксы снимать. -- сейчас -- нельзя.
Потому, что "давно" войны, например, не было. А 100% гарантии -- если "кто-то" не заметил -- только на время ВП.
2. Ничего не изменилось.
3. Ну у Порошенка и спрашивайте -- что с его памятью :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 23:33

Новое постановление от нбу

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-zbilshiv-limit-na-znyattya-gotivki-v-ukrayini-z-rahunkiv-u-inozemniy-valyuti-ta-utochniv-nizku-obmejen-na-transkordonni-operatsiyi

Національний банк України 21 березня 2022 року вніс низку змін, що, зокрема, стосуються таких питань:

зняття готівкової іноземної валюти в Україні та за кордоном:
збільшено щоденний ліміт на зняття готівки в Україні з рахунків у іноземній валюті з 30 тис. грн до 100 тис. грн (в еквіваленті). Водночас уточнено, що цей ліміт також поширюється на зняття валюти за кордоном із рахунків в іноземній валюті, що відкриті в українських банках.

Щоденний ліміт у 100 тис. грн на зняття коштів в Україні з рахунків в національній валюті лишається чинним. Натомість за кордоном зняття валюти з гривневих рахунків обмежено лімітом у 100 тис. грн на місяць. Відповідні уточнення покликані запобігти виведенню капіталу за кордон у значних обсягах.

Нагадуємо, що Національний банк рекомендує використовувати безготівкові розрахунки.

Звертаємо увагу, що впроваджені зміни не стосуються використання платіжних карток за кордоном та в Україні для розрахунків із метою оплати вартості товарів, робіт та послуг. Вони й надалі можуть здійснюватися без обмежень;

оплата навчання за кордоном:
Національний банк дав змогу без обмежень перераховувати кошти для оплати навчання на рахунки навчальних закладів за кордоном, розширивши перелік виключень з заборони на транскордонні операції, до якого також належать витрати, пов’язані зі смертю громадян, лікуванням в медичних закладах та транспортуванням хворих;

обмеження операцій quasi cash та P2P-переказів із метою запобігання виведенню капіталу за кордон:
Національний банк обмежив загальним лімітом у 100 тис. грн (у еквіваленті) на місяць:

переказ коштів на рахунки фізичних осіб за кордоном з використанням реквізитів платіжних карток платника та отримувача (P2P-перекази);
здійснення операцій із використанням платіжних карток для придбання активів, які безпосередньо конвертуються (обмінюються) на грошові кошти та належать до операцій quasi cash. Серед таких операцій: поповнення електронних гаманців, брокерських або форекс-рахунків, оплата дорожніх чеків, купівля віртуальних активів тощо.
Наголошуємо, що розраховуватися картками українських банків за товари та послуги в торговельних мережах та Інтернеті можна без обмежень як в Україні, так і за кордоном.

Крім того, Національний банк України:

розширив перелік винятків до заборони, що стосується переказів за кордон, валютними операціями резидентів із виконанням зобов’язань, які забезпечені державною гарантією;
дозволив купувати іноземну валюту на умовах «форвард» за форвардними договорами, що були укладені до 23 лютого 2022 року (включно) з дотриманням визначених умов.
Додатково Національний банк уточнив порядок розрахунку офіційного курсу гривні до іноземних валют. Зокрема, визначено, що встановлення курсу гривні до іноземних валют (крім курсу гривні до долара США), спеціальних прав запозичень (СПЗ), а також розрахунок ціни банківських металів здійснюватимуться за довоєнною процедурою відповідно до вимог Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та розрахунку довідкового значення курсу гривні до долара США й облікової ціни банківських металів із використанням офіційного курсу гривні до долара США. Водночас офіційний курс гривні до долара США й надалі зафіксовано на рівні 24 лютого 2022 року.

Наведені зміни внесені постановою Правління Національного банку України від 21 березня 2022 року № 58 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18". Документ набирає чинності з 21 березня
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А науя нам ця інформація??? 👆
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