Додано: Пон 21 бер, 2022 23:33

Національний банк України 21 березня 2022 року вніс низку змін, що, зокрема, стосуються таких питань:зняття готівкової іноземної валюти в Україні та за кордоном:збільшено щоденний ліміт на зняття готівки в Україні з рахунків у іноземній валюті з 30 тис. грн до 100 тис. грн (в еквіваленті). Водночас уточнено, що цей ліміт також поширюється на зняття валюти за кордоном із рахунків в іноземній валюті, що відкриті в українських банках.Щоденний ліміт у 100 тис. грн на зняття коштів в Україні з рахунків в національній валюті лишається чинним. Натомість за кордоном зняття валюти з гривневих рахунків обмежено лімітом у 100 тис. грн на місяць. Відповідні уточнення покликані запобігти виведенню капіталу за кордон у значних обсягах.Нагадуємо, що Національний банк рекомендує використовувати безготівкові розрахунки.Звертаємо увагу, що впроваджені зміни не стосуються використання платіжних карток за кордоном та в Україні для розрахунків із метою оплати вартості товарів, робіт та послуг. Вони й надалі можуть здійснюватися без обмежень;оплата навчання за кордоном:Національний банк дав змогу без обмежень перераховувати кошти для оплати навчання на рахунки навчальних закладів за кордоном, розширивши перелік виключень з заборони на транскордонні операції, до якого також належать витрати, пов’язані зі смертю громадян, лікуванням в медичних закладах та транспортуванням хворих;обмеження операцій quasi cash та P2P-переказів із метою запобігання виведенню капіталу за кордон:Національний банк обмежив загальним лімітом у 100 тис. грн (у еквіваленті) на місяць:переказ коштів на рахунки фізичних осіб за кордоном з використанням реквізитів платіжних карток платника та отримувача (P2P-перекази);здійснення операцій із використанням платіжних карток для придбання активів, які безпосередньо конвертуються (обмінюються) на грошові кошти та належать до операцій quasi cash. Серед таких операцій: поповнення електронних гаманців, брокерських або форекс-рахунків, оплата дорожніх чеків, купівля віртуальних активів тощо.Наголошуємо, що розраховуватися картками українських банків за товари та послуги в торговельних мережах та Інтернеті можна без обмежень як в Україні, так і за кордоном.Крім того, Національний банк України:розширив перелік винятків до заборони, що стосується переказів за кордон, валютними операціями резидентів із виконанням зобов’язань, які забезпечені державною гарантією;дозволив купувати іноземну валюту на умовах «форвард» за форвардними договорами, що були укладені до 23 лютого 2022 року (включно) з дотриманням визначених умов.Додатково Національний банк уточнив порядок розрахунку офіційного курсу гривні до іноземних валют. Зокрема, визначено, що встановлення курсу гривні до іноземних валют (крім курсу гривні до долара США), спеціальних прав запозичень (СПЗ), а також розрахунок ціни банківських металів здійснюватимуться за довоєнною процедурою відповідно до вимог Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та розрахунку довідкового значення курсу гривні до долара США й облікової ціни банківських металів із використанням офіційного курсу гривні до долара США. Водночас офіційний курс гривні до долара США й надалі зафіксовано на рівні 24 лютого 2022 року.Наведені зміни внесені постановою Правління Національного банку України від 21 березня 2022 року № 58 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18". Документ набирає чинності з 21 березня