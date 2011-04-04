|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 21 бер, 2022 12:19
Re: Байки про банки і не тільки....
Размер гарантирования депозитов еще не увеличили?
Додано: Пон 21 бер, 2022 12:33
Додано: Пон 21 бер, 2022 12:35
Клиент может деньги положить "без мониторинга", но ...
Додано: Пон 21 бер, 2022 12:40
Странный вопрос: предпосылок для падения БС Украины (да и отдельных банков тоже) -- нет. А если ФГВФО придется выплачивать _за все банки_ -- это уже будет проблема мордора -- где на это денег взять.
Додано: Пон 21 бер, 2022 12:57
Странный ответ.
1. Если это "так просто" - то почему это не было сделано давно?
2. Что с инициативой хотя бы поднятия лимита до 400к, не говоря уже о полных гарантиях?
3.1. Закон о "полных гарантиях" в госбанках Порошенко "забыл" подписать после одобрения в Раде
3.2. Ощад с "полными гарантиями" планируется привести к стандартным гарантиям ФГВФО
Я поддерживаю "полные гарантии", но хотелось бы увидеть механизм реализации, и его реалистичность
Додано: Пон 21 бер, 2022 13:48
За 5 лет так и не приняли механизм компенсации за установленные за свои деньги счетчики газа, а должны были за год. А там суммы до 3К. Что уж здесь говорить о возможных гарантиях других сумм, хотя говорить можно многое...
Додано: Пон 21 бер, 2022 16:16
1. Потому, что "давно" можно было, например, баксы снимать. -- сейчас -- нельзя.
Потому, что "давно" войны, например, не было. А 100% гарантии -- если "кто-то" не заметил -- только на время ВП.
2. Ничего не изменилось.
3. Ну у Порошенка и спрашивайте -- что с его памятью
Додано: Пон 21 бер, 2022 23:33
Новое постановление от нбу
Національний банк України 21 березня 2022 року вніс низку змін, що, зокрема, стосуються таких питань:
зняття готівкової іноземної валюти в Україні та за кордоном:
збільшено щоденний ліміт на зняття готівки в Україні з рахунків у іноземній валюті з 30 тис. грн до 100 тис. грн (в еквіваленті). Водночас уточнено, що цей ліміт також поширюється на зняття валюти за кордоном із рахунків в іноземній валюті, що відкриті в українських банках.
Щоденний ліміт у 100 тис. грн на зняття коштів в Україні з рахунків в національній валюті лишається чинним. Натомість за кордоном зняття валюти з гривневих рахунків обмежено лімітом у 100 тис. грн на місяць. Відповідні уточнення покликані запобігти виведенню капіталу за кордон у значних обсягах.
Нагадуємо, що Національний банк рекомендує використовувати безготівкові розрахунки.
Звертаємо увагу, що впроваджені зміни не стосуються використання платіжних карток за кордоном та в Україні для розрахунків із метою оплати вартості товарів, робіт та послуг. Вони й надалі можуть здійснюватися без обмежень;
оплата навчання за кордоном:
Національний банк дав змогу без обмежень перераховувати кошти для оплати навчання на рахунки навчальних закладів за кордоном, розширивши перелік виключень з заборони на транскордонні операції, до якого також належать витрати, пов’язані зі смертю громадян, лікуванням в медичних закладах та транспортуванням хворих;
обмеження операцій quasi cash та P2P-переказів із метою запобігання виведенню капіталу за кордон:
Національний банк обмежив загальним лімітом у 100 тис. грн (у еквіваленті) на місяць:
переказ коштів на рахунки фізичних осіб за кордоном з використанням реквізитів платіжних карток платника та отримувача (P2P-перекази);
здійснення операцій із використанням платіжних карток для придбання активів, які безпосередньо конвертуються (обмінюються) на грошові кошти та належать до операцій quasi cash. Серед таких операцій: поповнення електронних гаманців, брокерських або форекс-рахунків, оплата дорожніх чеків, купівля віртуальних активів тощо.
Наголошуємо, що розраховуватися картками українських банків за товари та послуги в торговельних мережах та Інтернеті можна без обмежень як в Україні, так і за кордоном.
Крім того, Національний банк України:
розширив перелік винятків до заборони, що стосується переказів за кордон, валютними операціями резидентів із виконанням зобов’язань, які забезпечені державною гарантією;
дозволив купувати іноземну валюту на умовах «форвард» за форвардними договорами, що були укладені до 23 лютого 2022 року (включно) з дотриманням визначених умов.
Додатково Національний банк уточнив порядок розрахунку офіційного курсу гривні до іноземних валют. Зокрема, визначено, що встановлення курсу гривні до іноземних валют (крім курсу гривні до долара США), спеціальних прав запозичень (СПЗ), а також розрахунок ціни банківських металів здійснюватимуться за довоєнною процедурою відповідно до вимог Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та розрахунку довідкового значення курсу гривні до долара США й облікової ціни банківських металів із використанням офіційного курсу гривні до долара США. Водночас офіційний курс гривні до долара США й надалі зафіксовано на рівні 24 лютого 2022 року.
Наведені зміни внесені постановою Правління Національного банку України від 21 березня 2022 року № 58 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18". Документ набирає чинності з 21 березня
Додано: Вів 22 бер, 2022 10:47
Тинькофф проводит рекламную кампанию в рф
Тинькофф запустил акцию на свои дебетовые карты😱
В такое тяжелое время, это ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ🔥🔥🔥
БЕСПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАВСЕГДА,
плюсы карты:
- Повышенная ставка по вкладам до 23.14%
- До 7% остаток на счёт(просто платят за то, что деньги лежат на счету)
- Кэшбек до 30% на покупки
- Бесплатное снятие наличных в банкоматах
- Бесплатное пополнение с карт других банков
- Курьер доставит карту в любую точку России тоже бесплатно
В подарок получите клёвый картхолдер🎁
Каждый раз убеждаемся, что Тинькофф лучший банк
Можешь попробовать, не понравится - пусть лежит, обслуживание то бесплатное😉
Успей получить свою карту👇🏻
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|