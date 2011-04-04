Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 22 бер, 2022 11:40
ihorsic война вроде у нас а депо ставка 23% у них. Но кто анализом дальше своего носа не занимается, тому таки да инфа бесполезна.
vitaliian
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Додано: Вів 22 бер, 2022 11:45
Брати Суркіси вивезли з України понад 17 млн доларів готівки
«Українська правда» з’ясувала подробиці виїзду з України Григорія та Ігоря Суркісів після початку війни
https://zaxid.net/brati_surkisi_vivezli ... i_n1539140
якого ікса цих випердків пропустили через кордон, коли працював закон про заборону виїзду???
greenozon
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