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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1409141014111412

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 121
Більше десяти
17%
20
Від п'яти до десяти
31%
38
В чотирьох
12%
15
В трьох
7%
9
В двох
12%
14
Користуюся одним
12%
14
В жодному
9%
11
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 11:40

ihorsic война вроде у нас а депо ставка 23% у них. Но кто анализом дальше своего носа не занимается, тому таки да инфа бесполезна.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 11:45

Брати Суркіси вивезли з України понад 17 млн доларів готівки
«Українська правда» з’ясувала подробиці виїзду з України Григорія та Ігоря Суркісів після початку війни

https://zaxid.net/brati_surkisi_vivezli ... i_n1539140


якого ікса цих випердків пропустили через кордон, коли працював закон про заборону виїзду???
greenozon
 
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  #<1 ... 1409141014111412
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