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Байки про банки
і не тільки....
Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)
Байки про банки і не тільки....
3.4
5
121
Більше десяти
17%
20
Від п'яти до десяти
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38
В чотирьох
12%
15
В трьох
7%
9
В двох
12%
14
Користуюся одним
12%
14
В жодному
9%
11
Всього голосів : 121
Додано: Сер 23 бер, 2022 13:13
кому цікаво - відновилась робота програми "Бонус до депозиту" від мінфіна
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