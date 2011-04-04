Байки про банки і не тільки....
+ Додати тему
Відповісти на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 23 бер, 2022 13:13
кому цікаво - відновилась робота програми "Бонус до депозиту" від мінфіна
greenozon
Повідомлень: 12988
З нами з: 01.06.14
Подякував: 246 раз.
Подякували: 1139 раз.
Профіль
1
1
Додано: Сер 23 бер, 2022 14:22
возможно глупый вопрос - а карту Епідтримка можно открыть в нескольких банках?
Shaman
Повідомлень: 1732
З нами з: 29.09.19
Подякував: 293 раз.
Подякували: 610 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 23 бер, 2022 14:23
greenozon Начислять по традиции будут уже после войны?
helter
Повідомлень: 7
З нами з: 12.05.19
Подякував: 36 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Сер 23 бер, 2022 14:58
Shaman написав:
возможно глупый вопрос - а карту Епідтримка можно открыть в нескольких банках?
можно, почему нет. Для выплаты в Дие сможете выбрать карту, на какую хотите получить.
Lost
Повідомлень: 1543
З нами з: 07.02.09
Подякував: 46 раз.
Подякували: 102 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
253
236566
Пон 22 бер, 2021 20:04 Успіх
50
96583
18
28989