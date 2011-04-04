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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1409141014111412

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 121
Більше десяти
17%
20
Від п'яти до десяти
31%
38
В чотирьох
12%
15
В трьох
7%
9
В двох
12%
14
Користуюся одним
12%
14
В жодному
9%
11
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 13:13

кому цікаво - відновилась робота програми "Бонус до депозиту" від мінфіна

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 14:22

Re: Байки про банки і не тільки....

возможно глупый вопрос - а карту Епідтримка можно открыть в нескольких банках? :oops:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 14:23

greenozon Начислять по традиции будут уже после войны?
helter
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 14:58

  Shaman написав:возможно глупый вопрос - а карту Епідтримка можно открыть в нескольких банках? :oops:

можно, почему нет. Для выплаты в Дие сможете выбрать карту, на какую хотите получить.
Lost
 
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