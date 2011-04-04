Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 23 бер, 2022 13:13
кому цікаво - відновилась робота програми "Бонус до депозиту" від мінфіна
greenozon
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Додано: Сер 23 бер, 2022 14:22
возможно глупый вопрос - а карту Епідтримка можно открыть в нескольких банках?
Shaman
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Додано: Сер 23 бер, 2022 14:23
greenozon Начислять по традиции будут уже после войны?
helter
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Додано: Сер 23 бер, 2022 14:58
Shaman написав:
возможно глупый вопрос - а карту Епідтримка можно открыть в нескольких банках?
можно, почему нет. Для выплаты в Дие сможете выбрать карту, на какую хотите получить.
Lost
Повідомлень: 1543
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Додано: Сер 23 бер, 2022 19:28
Lost написав:
можно, почему нет. Для выплаты в Дие сможете выбрать карту, на какую хотите получить.
да , но нет.
Себе открил в МОно. Другому ИНН открил в Привате.
Моня мне тисячу закинул за 5 сек.
Приват челу закинул не ранее 10 рабочих дней. за минусом праздничних и виходних.
Goodman
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