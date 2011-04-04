Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 23 бер, 2022 13:13
кому цікаво - відновилась робота програми "Бонус до депозиту" від мінфіна
greenozon
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Додано: Сер 23 бер, 2022 14:22
возможно глупый вопрос - а карту Епідтримка можно открыть в нескольких банках?
Shaman
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Додано: Сер 23 бер, 2022 14:23
greenozon Начислять по традиции будут уже после войны?
helter
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Додано: Сер 23 бер, 2022 14:58
Shaman написав:
возможно глупый вопрос - а карту Епідтримка можно открыть в нескольких банках?
можно, почему нет. Для выплаты в Дие сможете выбрать карту, на какую хотите получить.
Lost
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Додано: Сер 23 бер, 2022 19:28
Lost написав:
можно, почему нет. Для выплаты в Дие сможете выбрать карту, на какую хотите получить.
да , но нет.
Себе открил в МОно. Другому ИНН открил в Привате.
Моня мне тисячу закинул за 5 сек.
Приват челу закинул не ранее 10 рабочих дней. за минусом праздничних и виходних.
Goodman
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Додано: Сер 23 бер, 2022 23:17
Комітет Ради підтримав надання 100% держгарантії за депозитами
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ 22 березня рекомендував до голосування запровадження норми щодо 100% гарантування вкладів фізичних осіб на період дії воєнного стану.
Джерело:
https://biz.censor.net/n3327884
greenozon
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Додано: Чет 24 бер, 2022 08:08
Goodman написав: Lost написав:
можно, почему нет. Для выплаты в Дие сможете выбрать карту, на какую хотите получить.
да , но нет.
Себе открил в МОно. Другому ИНН открил в Привате.
Моня мне тисячу закинул за 5 сек.
Приват закинул
не ранее 10 рабочих дней. за минусом праздничних и виходних.
Но всеравно же закинул? -- так какая разница?..
При этом товарищу на моно "поддержка" до сих пор не пришла, а куме на альфу -- на следующее утро (запрос ночью отправляла). -- так что дело там явно не в банке.
_hunter
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Додано: Чет 24 бер, 2022 18:06
Оголошені Великою Британією в четвер нові санкції проти Росії не стосуються українського Альфа-Банку (Київ) на відміну
від його "сестринського" російського Альф-Банку (Москва).
https://interfax.com.ua/news/economic/817535.html
greenozon
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Додано: Чет 24 бер, 2022 18:43
Цікаво, чому рахунки у Лондоні заморозити можна, а санкції потрібно вводити проти кожної доньки окремо, замість того, щоб внести у список фронти на Кіпрі та Люксембурзі?
klug
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Додано: Чет 24 бер, 2022 21:50
greenozon написав:
Брати Суркіси вивезли з України понад 17 млн доларів готівки
«Українська правда» з’ясувала подробиці виїзду з України Григорія та Ігоря Суркісів після початку війни
https://zaxid.net/brati_surkisi_vivezli ... i_n1539140
якого ікса цих випердків пропустили через кордон, коли працював закон про заборону виїзду???
Запрет на выезд от 18 до 60. Им больше.
tano
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