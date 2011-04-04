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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1410141114121413

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 121
Більше десяти
17%
20
Від п'яти до десяти
31%
38
В чотирьох
12%
15
В трьох
7%
9
В двох
12%
14
Користуюся одним
12%
14
В жодному
9%
11
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 22:01

  tano написав:
  greenozon написав:Брати Суркіси вивезли з України понад 17 млн доларів готівки
«Українська правда» з’ясувала подробиці виїзду з України Григорія та Ігоря Суркісів після початку війни

https://zaxid.net/brati_surkisi_vivezli ... i_n1539140


якого ікса цих випердків пропустили через кордон, коли працював закон про заборону виїзду???


Запрет на выезд от 18 до 60. Им больше.

так, це вірно, але ж ви дочитайте хто ще був в супердорогезних тачках срукісонів
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 22:01

Re: Байки про банки і не тільки....

tano написав:
  greenozon написав:Брати Суркіси вивезли з України понад 17 млн доларів готівки
«Українська правда» з’ясувала подробиці виїзду з України Григорія та Ігоря Суркісів після початку війни

https://zaxid.net/brati_surkisi_vivezli ... i_n1539140


якого ікса цих випердків пропустили через кордон, коли працював закон про заборону виїзду???


Запрет на выезд от 18 до 60. Им больше.
Але ж разом з ними виїхали:

Його пасажирами були, зокрема, 20-річний Микита Кулешов і 28-річний Олексій Борисов
https://zaxid.net/news/
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 22:04

  tano написав:
  greenozon написав:Брати Суркіси вивезли з України понад 17 млн доларів готівки
«Українська правда» з’ясувала подробиці виїзду з України Григорія та Ігоря Суркісів після початку війни

https://zaxid.net/brati_surkisi_vivezli ... i_n1539140


якого ікса цих випердків пропустили через кордон, коли працював закон про заборону виїзду???


Запрет на выезд от 18 до 60. Им больше.

Они уже отрицают:

Игорь и Григорий Суркисы опровергают информацию СМИ о вывозе ими из Украины крупной суммы наличности, которая якобы была задекларирована на венгерской таможне, но не на украинской. Эти обвинения Суркисы назвали ложью.

Об этом говорится в заявлении пресс-службе Игоря Суркиса, которое обнародовано на сайте ФК "Динамо" (Киев).

"На сегодня, по поручению Игоря Суркиса, его украинскими и венгерскими юристами направлены официальные запросы в таможенные органы Венгрии для опровержения "наличных" лживых фейков.

Информируем, что с первых дней войны семья Суркис вместе со многими другими неравнодушными согражданами направляет все собственные ресурсы и средства для поддержки Вооруженных сил Украины, волонтерского движения, больниц с ранеными бойцами и тех, кто больше всего нуждается в помощи", - говорится в сообщении.
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 00:14

  GALeon написав:Але ж разом з ними виїхали:

Його пасажирами були, зокрема, 20-річний Микита Кулешов і 28-річний Олексій Борисов

Може обидва інваліди або багатодітні батьки.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 07:53

Re: Байки про банки і не тільки....

klug написав:
  GALeon написав:Але ж разом з ними виїхали:

Його пасажирами були, зокрема, 20-річний Микита Кулешов і 28-річний Олексій Борисов

Може обидва інваліди або багатодітні батьки.
Або "трансформери")))
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 08:48

  Вкладчик1234 написав:
  greenozon написав:Брати Суркіси вивезли з України понад 17 млн доларів готівки

Они уже отрицают:
Игорь и Григорий Суркисы опровергают информацию СМИ о вывозе ими из Украины крупной суммы наличности, которая якобы была задекларирована на венгерской таможне, но не на украинской. Эти обвинения Суркисы назвали ложью.

А може вони ображені заниженою озвученою сумою, менше за якусь блатну тьолку?
Я от брав трохи грн з карток абанки, так мені у відділенні кажуть, не беріть потрібно для відновлення економіки. Чого би братам не показати приклад?
Ой+
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