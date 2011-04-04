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якого ікса цих випердків пропустили через кордон, коли працював закон про заборону виїзду???
Запрет на выезд от 18 до 60. Им больше.
Они уже отрицают:
Игорь и Григорий Суркисы опровергают информацию СМИ о вывозе ими из Украины крупной суммы наличности, которая якобы была задекларирована на венгерской таможне, но не на украинской. Эти обвинения Суркисы назвали ложью.
Об этом говорится в заявлении пресс-службе Игоря Суркиса, которое обнародовано на сайте ФК "Динамо" (Киев).
"На сегодня, по поручению Игоря Суркиса, его украинскими и венгерскими юристами направлены официальные запросы в таможенные органы Венгрии для опровержения "наличных" лживых фейков.
Информируем, что с первых дней войны семья Суркис вместе со многими другими неравнодушными согражданами направляет все собственные ресурсы и средства для поддержки Вооруженных сил Украины, волонтерского движения, больниц с ранеными бойцами и тех, кто больше всего нуждается в помощи", - говорится в сообщении.
greenozon написав:Брати Суркіси вивезли з України понад 17 млн доларів готівки
Они уже отрицают: Игорь и Григорий Суркисы опровергают информацию СМИ о вывозе ими из Украины крупной суммы наличности, которая якобы была задекларирована на венгерской таможне, но не на украинской. Эти обвинения Суркисы назвали ложью.
А може вони ображені заниженою озвученою сумою, менше за якусь блатну тьолку? Я от брав трохи грн з карток абанки, так мені у відділенні кажуть, не беріть потрібно для відновлення економіки. Чого би братам не показати приклад?