|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 26 бер, 2022 11:49
greenozon написав:
Новини від НБУ
---
❗ВАЖЛИВО: обмін гривні на злоті!
Із 25 березня починає працювати угода між Narodowy Bank Polski та Національний банк України щодо обміну готівкової гривні на польські злоті.
☝️Вже відомо, що таку можливість буде надавати PKO Bank Polski
🇺🇦 Повнолітні громадяни України зможуть обміняти загалом до 10 тисяч гривень готівкою на одну людину. Прийматимуться для обміну тільки банкноти номіналом від 100 до 1000 гривень.
Для обміну українцям потрібно мати з собою паспорт у формі ID-картки або закордонний паспорт.
тобто діскриміновані ,мабуть, половина справжніх біженців, що лише з паспортами-книжечками
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 425
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 188 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|253
|236620
|
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
|
|50
|96613
|
|
|18
|29009
|