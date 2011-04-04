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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 122
Більше десяти
16%
20
Від п'яти до десяти
31%
38
В чотирьох
13%
16
В трьох
7%
9
В двох
11%
14
Користуюся одним
11%
14
В жодному
9%
11
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 11:49

  greenozon написав:Новини від НБУ
---
❗ВАЖЛИВО: обмін гривні на злоті!
Із 25 березня починає працювати угода між Narodowy Bank Polski та Національний банк України щодо обміну готівкової гривні на польські злоті.
☝️Вже відомо, що таку можливість буде надавати PKO Bank Polski
🇺🇦 Повнолітні громадяни України зможуть обміняти загалом до 10 тисяч гривень готівкою на одну людину. Прийматимуться для обміну тільки банкноти номіналом від 100 до 1000 гривень.

Для обміну українцям потрібно мати з собою паспорт у формі ID-картки або закордонний паспорт.
тобто діскриміновані ,мабуть, половина справжніх біженців, що лише з паспортами-книжечками
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 15:28

flysoulfly
Все продумано, не зря встречи они проводят. На лоха не выйдет даже в такое время.
копейка
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