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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 122
Більше десяти
16%
20
Від п'яти до десяти
31%
38
В чотирьох
13%
16
В трьох
7%
9
В двох
11%
14
Користуюся одним
11%
14
В жодному
9%
11
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 11:49

  greenozon написав:Новини від НБУ
---
❗ВАЖЛИВО: обмін гривні на злоті!
Із 25 березня починає працювати угода між Narodowy Bank Polski та Національний банк України щодо обміну готівкової гривні на польські злоті.
☝️Вже відомо, що таку можливість буде надавати PKO Bank Polski
🇺🇦 Повнолітні громадяни України зможуть обміняти загалом до 10 тисяч гривень готівкою на одну людину. Прийматимуться для обміну тільки банкноти номіналом від 100 до 1000 гривень.

Для обміну українцям потрібно мати з собою паспорт у формі ID-картки або закордонний паспорт.
тобто діскриміновані ,мабуть, половина справжніх біженців, що лише з паспортами-книжечками
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 15:28

flysoulfly
Все продумано, не зря встречи они проводят. На лоха не выйдет даже в такое время.
копейка
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 17:57

Re: Байки про банки і не тільки....

С карт каких банков еще можно купить крипту за гривну?

Пробовал сегодня на бинансе - альфа тоже отвалилась..
escobar
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 18:07

  escobar написав:С карт каких банков еще можно купить крипту за гривну?

Пробовал сегодня на бинансе - альфа тоже отвалилась..

Тащите на Банан гривну с грн. карты. Должно работать
Лимит у Алки -- 10К/оп
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 18:27

  Amethyst написав:Тащите на Банан гривну с грн. карты. Должно работать

Но ведь и курс операции выйдет другой.
В общем удалось только с карты фарсика. Но там лимит стандартный - 1000 грн в день :lol: :lol:
escobar
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 18:58

  escobar написав:
  Amethyst написав:Тащите на Банан гривну с грн. карты. Должно работать

Но ведь и курс операции выйдет другой.
В общем удалось только с карты фарсика. Но там лимит стандартный - 1000 грн в день :lol: :lol:

1.5% за покупку, а дальше шо наторгуете -- все ваше
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 19:26

Re: Байки про банки і не тільки....

  Shaman написав:там же не пишут, сколько денег было на въезде в таможню

Братки мають папір, що все в них було чьотко і чумайданів з налом не було:
Брати Суркіси довели, що не вивозили з України приписаних їм мільйонів доларів https://zn.ua/ukr/SPORT/brati-surkisi-d ... lariv.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 21:09

  Amethyst написав:Лимит у Алки -- 10К/оп

А у других как, с карт аллы или моно напрямую получается купить? Есть подозрение что на бинансе тупо блочат транзакции со всех карт с пропиской в донецкой области..
escobar
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 21:36

  escobar написав:
  Amethyst написав:Лимит у Алки -- 10К/оп

А у других как, с карт аллы или моно напрямую получается купить? Есть подозрение что на бинансе тупо блочат транзакции со всех карт с пропиской в донецкой области..
Вполне может быть.
Вы отут поспрашивайте -- Криптовалюты , рынок криптовалют
Amethyst
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