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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 122
Більше десяти
16%
20
Від п'яти до десяти
31%
38
В чотирьох
13%
16
В трьох
7%
9
В двох
11%
14
Користуюся одним
11%
14
В жодному
9%
11
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 09:51

Re: Байки про банки і не тільки....

Алексей77 написав:Доброе утро. Храни Господи наши семьи.
Повторюсь. Под 3% на карте моно держать не хочется. Может появились варианты интереснее на сегодня? Все новое типа спорт и изи удаленно не могу открыть. У нас отделения банков вообще не работают.
С точки зрения доступности денег и доходности сейчас Мобильный Альфы вне конкуренции. Минимум 10% на 7 дней
Mathias
 
Повідомлень: 126
З нами з: 25.05.16
Подякував: 11 раз.
Подякували: 24 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 10:26

  Mathias написав:
Алексей77 написав:Доброе утро. Храни Господи наши семьи.
Повторюсь. Под 3% на карте моно держать не хочется. Может появились варианты интереснее на сегодня? Все новое типа спорт и изи удаленно не могу открыть. У нас отделения банков вообще не работают.
С точки зрения доступности денег и доходности сейчас Мобильный Альфы вне конкуренции. Минимум 10% на 7 дней

К сожалению аккаунты в Альфе уже заполнены до фонда. И превышать как-то стремно
Алексей77
 
Повідомлень: 1756
З нами з: 04.12.09
Подякував: 19 раз.
Подякували: 35 раз.
 
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