Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Алексей77 написав:Доброе утро. Храни Господи наши семьи. Повторюсь. Под 3% на карте моно держать не хочется. Может появились варианты интереснее на сегодня? Все новое типа спорт и изи удаленно не могу открыть. У нас отделения банков вообще не работают.
С точки зрения доступности денег и доходности сейчас Мобильный Альфы вне конкуренции. Минимум 10% на 7 дней
Алексей77 написав:Доброе утро. Храни Господи наши семьи. Повторюсь. Под 3% на карте моно держать не хочется. Может появились варианты интереснее на сегодня? Все новое типа спорт и изи удаленно не могу открыть. У нас отделения банков вообще не работают.
С точки зрения доступности денег и доходности сейчас Мобильный Альфы вне конкуренции. Минимум 10% на 7 дней
К сожалению аккаунты в Альфе уже заполнены до фонда. И превышать как-то стремно
З першого дня війни бердянці почали масово знімати готівку. Зараз, щоб зняти гроші з картки в банкоматі або у відділені банку, треба вистояти довгу чергу, іноді не один день.
«Я ніколи в житті не була в таких чергах, як під час війни. За готівкою записується по 700 і більше людей, а відділення банків працюють неповний день, та і якщо немає зв’язку, інтернету, то гроші не можуть видати, а з ними постійно проблеми. Останній раз хотіла потрапити до каси, так 23 березня отримували гроші ті, хто записався до черги 18 березня. Можна, звісно, карткою розрахуватися, але майже всі продуктові магазини приймають лише готівку, а там де працюють термінали, купувати нема чого», – розповів один з місцевих жителів.