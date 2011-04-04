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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 122
Більше десяти
16%
20
Від п'яти до десяти
31%
38
В чотирьох
13%
16
В трьох
7%
9
В двох
11%
14
Користуюся одним
11%
14
В жодному
9%
11
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 09:51

Re: Байки про банки і не тільки....

Алексей77 написав:Доброе утро. Храни Господи наши семьи.
Повторюсь. Под 3% на карте моно держать не хочется. Может появились варианты интереснее на сегодня? Все новое типа спорт и изи удаленно не могу открыть. У нас отделения банков вообще не работают.
С точки зрения доступности денег и доходности сейчас Мобильный Альфы вне конкуренции. Минимум 10% на 7 дней
Mathias
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 10:26

  Mathias написав:
Алексей77 написав:Доброе утро. Храни Господи наши семьи.
Повторюсь. Под 3% на карте моно держать не хочется. Может появились варианты интереснее на сегодня? Все новое типа спорт и изи удаленно не могу открыть. У нас отделения банков вообще не работают.
С точки зрения доступности денег и доходности сейчас Мобильный Альфы вне конкуренции. Минимум 10% на 7 дней

К сожалению аккаунты в Альфе уже заполнены до фонда. И превышать как-то стремно
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 18:37

З першого дня війни бердянці почали масово знімати готівку. Зараз, щоб зняти гроші з картки в банкоматі або у відділені банку, треба вистояти довгу чергу, іноді не один день.

«Я ніколи в житті не була в таких чергах, як під час війни. За готівкою записується по 700 і більше людей, а відділення банків працюють неповний день, та і якщо немає зв’язку, інтернету, то гроші не можуть видати, а з ними постійно проблеми. Останній раз хотіла потрапити до каси, так 23 березня отримували гроші ті, хто записався до черги 18 березня. Можна, звісно, карткою розрахуватися, але майже всі продуктові магазини приймають лише готівку, а там де працюють термінали, купувати нема чого», – розповів один з місцевих жителів.

https://www.061.ua/news/3359242/mitingi ... ta-gotivki
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 07:57

Як перевезти гроши до ЄС

Добрий ранок. Яким чином певну суму грошей можна до Європи переправити ?
Які в мене є варіанти :
1. В Україні гроші кладу у банк ( в мене в перше чергу спадає на думку Райфайзен Аваль. Він же австрійський ?). В ЄС в тому ж банку знімаю або користуюся карткою.
2. Провожу гроші з собою . Чув ,що з собою модно 10 тис.€ везти ,їх не треба декларувати . Якщо більше ,то треба декларувати . Що це означає? Податки там платити з моєї суми ?
Або інші варіанти ? Як краще ?
Дякую
mann
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 10:10

Re: Байки про банки і не тільки....

Вопрос чисто теоретический.Если в Украине случится полный кирдик, будет ли европейский материнский банк что-либо возмещать вкладчикам?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 10:17

  Investor_K написав:Вопрос чисто теоретический.Если в Украине случится полный кирдик, будет ли европейский материнский банк что-либо возмещать вкладчикам?

Странный вопрос: это _вообще разные_ организации. Материнский банк об украинских вкадчиках вообще ничего не знает.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 11:44

Investor_K
_hunter
Как вариант:
Райффайзен Банк створив резервні віртуальні картки в Tatra Banka для своїх клієнтів
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 16:59

Re: Байки про банки і не тільки....

Піреус начал выпуск винкард удаленно. Достаточно Дии и установленного приложения. И да, нужно отключить инженерный режим (иначе их их приложуха не запускается...)
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 18:35

оновлені ставки (на 1 квітня 2022)
(с) телеграм канал TABfinance
Зображення
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 09:56

Re: Байки про банки і не тільки....

Фінансисти кажуть, що не планують підвищувати ставки за депозитами. Навпаки, інші великі банки можуть знизити відсотки за гривневими вкладами.

«У населення багато гривні на руках, а особливо витрачати її немає куди», — зазначає Сергій Міщенко з Ідея Банку.

«Навпаки, ми спостерігаємо зниження ставок за депозитами у банках-конкурентах останнім часом. Навіть ті, хто платив раніше вище за ринок, зараз встановили абсолютно низькі ставки», — констатує Наталія Білоконь.

До того ж, головною метою для більшості вкладників зараз стали не заробітки, а безпека та заощадження коштів.

«Клієнти бояться не так знецінення грошей, як переживають за стійкість банківської системи в принципі. Тому головне зараз не намагатися заманити їх позамежними ставками, а чітко, вчасно та в повному обсязі виконувати поточні зобов'язання. Стабільність сьогодні є важливішою за дохідність», — каже Дмитро Мусієнко з Приватбанку.

Він також нагадав, що в умовах обмеженого кредитування, скасування або зниження багатьох тарифів за платежами та за картками, підвищення ставок за депозитами може призвести до невиправданого зростання видатків та погіршення фінансового стану банків.

Відтоку вкладів банкіри не бояться. Тим паче, що з подачі Президента депутати ось-ось мають ухвалити закон, який запровадить норму про 100% гарантування вкладів населення.


Стабільність важливіша за дохідність. Чому великі банки знижують ставки за депозитами

За останні два тижні ставки за вкладами впали відразу у 4 великих банках із депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн. На найрадикальнішу зміну цінової політики зважився monobank. Дохідність гривневих вкладів у віртуальному банку впала відразу на 6%.

https://minfin.com.ua/ua/2022/03/30/82816974/
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