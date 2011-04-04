Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Алексей77 написав:Доброе утро. Храни Господи наши семьи. Повторюсь. Под 3% на карте моно держать не хочется. Может появились варианты интереснее на сегодня? Все новое типа спорт и изи удаленно не могу открыть. У нас отделения банков вообще не работают.
С точки зрения доступности денег и доходности сейчас Мобильный Альфы вне конкуренции. Минимум 10% на 7 дней
Алексей77 написав:Доброе утро. Храни Господи наши семьи. Повторюсь. Под 3% на карте моно держать не хочется. Может появились варианты интереснее на сегодня? Все новое типа спорт и изи удаленно не могу открыть. У нас отделения банков вообще не работают.
С точки зрения доступности денег и доходности сейчас Мобильный Альфы вне конкуренции. Минимум 10% на 7 дней
К сожалению аккаунты в Альфе уже заполнены до фонда. И превышать как-то стремно
З першого дня війни бердянці почали масово знімати готівку. Зараз, щоб зняти гроші з картки в банкоматі або у відділені банку, треба вистояти довгу чергу, іноді не один день.
«Я ніколи в житті не була в таких чергах, як під час війни. За готівкою записується по 700 і більше людей, а відділення банків працюють неповний день, та і якщо немає зв’язку, інтернету, то гроші не можуть видати, а з ними постійно проблеми. Останній раз хотіла потрапити до каси, так 23 березня отримували гроші ті, хто записався до черги 18 березня. Можна, звісно, карткою розрахуватися, але майже всі продуктові магазини приймають лише готівку, а там де працюють термінали, купувати нема чого», – розповів один з місцевих жителів.
Добрий ранок. Яким чином певну суму грошей можна до Європи переправити ? Які в мене є варіанти : 1. В Україні гроші кладу у банк ( в мене в перше чергу спадає на думку Райфайзен Аваль. Він же австрійський ?). В ЄС в тому ж банку знімаю або користуюся карткою. 2. Провожу гроші з собою . Чув ,що з собою модно 10 тис.€ везти ,їх не треба декларувати . Якщо більше ,то треба декларувати . Що це означає? Податки там платити з моєї суми ? Або інші варіанти ? Як краще ? Дякую
Фінансисти кажуть, що не планують підвищувати ставки за депозитами. Навпаки, інші великі банки можуть знизити відсотки за гривневими вкладами.
«У населення багато гривні на руках, а особливо витрачати її немає куди», — зазначає Сергій Міщенко з Ідея Банку.
«Навпаки, ми спостерігаємо зниження ставок за депозитами у банках-конкурентах останнім часом. Навіть ті, хто платив раніше вище за ринок, зараз встановили абсолютно низькі ставки», — констатує Наталія Білоконь.
До того ж, головною метою для більшості вкладників зараз стали не заробітки, а безпека та заощадження коштів.
«Клієнти бояться не так знецінення грошей, як переживають за стійкість банківської системи в принципі. Тому головне зараз не намагатися заманити їх позамежними ставками, а чітко, вчасно та в повному обсязі виконувати поточні зобов'язання. Стабільність сьогодні є важливішою за дохідність», — каже Дмитро Мусієнко з Приватбанку.
Він також нагадав, що в умовах обмеженого кредитування, скасування або зниження багатьох тарифів за платежами та за картками, підвищення ставок за депозитами може призвести до невиправданого зростання видатків та погіршення фінансового стану банків.
Відтоку вкладів банкіри не бояться. Тим паче, що з подачі Президента депутати ось-ось мають ухвалити закон, який запровадить норму про 100% гарантування вкладів населення.
Стабільність важливіша за дохідність. Чому великі банки знижують ставки за депозитами
За останні два тижні ставки за вкладами впали відразу у 4 великих банках із депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн. На найрадикальнішу зміну цінової політики зважився monobank. Дохідність гривневих вкладів у віртуальному банку впала відразу на 6%.