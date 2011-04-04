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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 30 бер, 2022 13:20
Mathias написав:
Алексей77 написав:Доброе утро. Храни Господи наши семьи.
Повторюсь. Под 3% на карте моно держать не хочется. Может появились варианты интереснее на сегодня? Все новое типа спорт и изи удаленно не могу открыть. У нас отделения банков вообще не работают.
С точки зрения доступности денег и доходности сейчас Мобильный Альфы вне конкуренции. Минимум 10% на 7 дней
Спробував на днях Мобільні Заощадження від Альфи (в додатку Сенс) - гроші рівно опівночі вернулись на картку, депозит не відкрився, що за нафіг?
відкривав в періоді між 17 і 18 00 - запізно?
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Додано: Сер 30 бер, 2022 13:26
greenozon написав: Mathias написав:
Алексей77 написав:Доброе утро. Храни Господи наши семьи.
Повторюсь. Под 3% на карте моно держать не хочется. Может появились варианты интереснее на сегодня? Все новое типа спорт и изи удаленно не могу открыть. У нас отделения банков вообще не работают.
С точки зрения доступности денег и доходности сейчас Мобильный Альфы вне конкуренции. Минимум 10% на 7 дней
Спробував на днях Мобільні Заощадження від Альфи (в додатку Сенс) - гроші рівно опівночі вернулись на картку, депозит не відкрився, що за нафіг?
відкривав в періоді між 17 і 18 00 - запізно?
та не. я и позже открывал и вроде норм было. может мобильные уже все?
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Додано: Сер 30 бер, 2022 13:38
greenozon написав:
Спробував на днях Мобільні Заощадження від Альфи (в додатку Сенс) - гроші рівно опівночі вернулись на картку, депозит не відкрився, що за нафіг?
відкривав в періоді між 17 і 18 00 - запізно?
Смотря как деньги заходили на карту. Может теховер?
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Додано: Сер 30 бер, 2022 13:52
Вкладчик1234 написав: greenozon написав:
Спробував на днях Мобільні Заощадження від Альфи (в додатку Сенс) - гроші рівно опівночі вернулись на картку, депозит не відкрився, що за нафіг?
відкривав в періоді між 17 і 18 00 - запізно?
Смотря как деньги заходили на карту. Может теховер?
если с вайта, то, по идее, не должно. Со сбера же не возвращаются.
А хотя сбер уже открыт, а тут открывается новый депо, т.е. может быть.
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