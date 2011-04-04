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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1413141414151416

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 123
Більше десяти
16%
20
Від п'яти до десяти
31%
38
В чотирьох
13%
16
В трьох
7%
9
В двох
11%
14
Користуюся одним
11%
14
В жодному
10%
12
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 13:20

  Mathias написав:
Алексей77 написав:Доброе утро. Храни Господи наши семьи.
Повторюсь. Под 3% на карте моно держать не хочется. Может появились варианты интереснее на сегодня? Все новое типа спорт и изи удаленно не могу открыть. У нас отделения банков вообще не работают.
С точки зрения доступности денег и доходности сейчас Мобильный Альфы вне конкуренции. Минимум 10% на 7 дней


Спробував на днях Мобільні Заощадження від Альфи (в додатку Сенс) - гроші рівно опівночі вернулись на картку, депозит не відкрився, що за нафіг?
відкривав в періоді між 17 і 18 00 - запізно?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 13:26

  greenozon написав:
  Mathias написав:
Алексей77 написав:Доброе утро. Храни Господи наши семьи.
Повторюсь. Под 3% на карте моно держать не хочется. Может появились варианты интереснее на сегодня? Все новое типа спорт и изи удаленно не могу открыть. У нас отделения банков вообще не работают.
С точки зрения доступности денег и доходности сейчас Мобильный Альфы вне конкуренции. Минимум 10% на 7 дней


Спробував на днях Мобільні Заощадження від Альфи (в додатку Сенс) - гроші рівно опівночі вернулись на картку, депозит не відкрився, що за нафіг?
відкривав в періоді між 17 і 18 00 - запізно?

та не. я и позже открывал и вроде норм было. может мобильные уже все?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 13:38

  greenozon написав:Спробував на днях Мобільні Заощадження від Альфи (в додатку Сенс) - гроші рівно опівночі вернулись на картку, депозит не відкрився, що за нафіг?
відкривав в періоді між 17 і 18 00 - запізно?

Смотря как деньги заходили на карту. Может теховер?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 13:52

  Вкладчик1234 написав:
  greenozon написав:Спробував на днях Мобільні Заощадження від Альфи (в додатку Сенс) - гроші рівно опівночі вернулись на картку, депозит не відкрився, що за нафіг?
відкривав в періоді між 17 і 18 00 - запізно?

Смотря как деньги заходили на карту. Может теховер?

если с вайта, то, по идее, не должно. Со сбера же не возвращаются.
А хотя сбер уже открыт, а тут открывается новый депо, т.е. может быть.
ol_zy
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