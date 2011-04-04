RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1413141414151416

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 123
Більше десяти
16%
20
Від п'яти до десяти
31%
38
В чотирьох
13%
16
В трьох
7%
9
В двох
11%
14
Користуюся одним
11%
14
В жодному
10%
12
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 13:20

  Mathias написав:
Алексей77 написав:Доброе утро. Храни Господи наши семьи.
Повторюсь. Под 3% на карте моно держать не хочется. Может появились варианты интереснее на сегодня? Все новое типа спорт и изи удаленно не могу открыть. У нас отделения банков вообще не работают.
С точки зрения доступности денег и доходности сейчас Мобильный Альфы вне конкуренции. Минимум 10% на 7 дней


Спробував на днях Мобільні Заощадження від Альфи (в додатку Сенс) - гроші рівно опівночі вернулись на картку, депозит не відкрився, що за нафіг?
відкривав в періоді між 17 і 18 00 - запізно?
greenozon
 
Повідомлень: 13054
З нами з: 01.06.14
Подякував: 247 раз.
Подякували: 1150 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 13:26

  greenozon написав:
  Mathias написав:
Алексей77 написав:Доброе утро. Храни Господи наши семьи.
Повторюсь. Под 3% на карте моно держать не хочется. Может появились варианты интереснее на сегодня? Все новое типа спорт и изи удаленно не могу открыть. У нас отделения банков вообще не работают.
С точки зрения доступности денег и доходности сейчас Мобильный Альфы вне конкуренции. Минимум 10% на 7 дней


Спробував на днях Мобільні Заощадження від Альфи (в додатку Сенс) - гроші рівно опівночі вернулись на картку, депозит не відкрився, що за нафіг?
відкривав в періоді між 17 і 18 00 - запізно?

та не. я и позже открывал и вроде норм было. может мобильные уже все?
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7241
З нами з: 20.01.15
Подякував: 438 раз.
Подякували: 765 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 13:38

  greenozon написав:Спробував на днях Мобільні Заощадження від Альфи (в додатку Сенс) - гроші рівно опівночі вернулись на картку, депозит не відкрився, що за нафіг?
відкривав в періоді між 17 і 18 00 - запізно?

Смотря как деньги заходили на карту. Может теховер?
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 16112
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9306 раз.
Подякували: 4463 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 13:52

  Вкладчик1234 написав:
  greenozon написав:Спробував на днях Мобільні Заощадження від Альфи (в додатку Сенс) - гроші рівно опівночі вернулись на картку, депозит не відкрився, що за нафіг?
відкривав в періоді між 17 і 18 00 - запізно?

Смотря как деньги заходили на карту. Может теховер?

если с вайта, то, по идее, не должно. Со сбера же не возвращаются.
А хотя сбер уже открыт, а тут открывается новый депо, т.е. может быть.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7241
З нами з: 20.01.15
Подякував: 438 раз.
Подякували: 765 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 10:53

  Вкладчик1234 написав:
  greenozon написав:Спробував на днях Мобільні Заощадження від Альфи (в додатку Сенс) - гроші рівно опівночі вернулись на картку, депозит не відкрився, що за нафіг?
відкривав в періоді між 17 і 18 00 - запізно?

Смотря как деньги заходили на карту. Может теховер?


гроші не заходили, вони вже були на карті

ця Альфа то якийсь цирк на дроті
пішов в чат - чекати пів години оператора
ідентифікували, описав проблему - сказали що з'єднають із іншим супер-пупер фахівцем, не дочекався відповіді, вискочила помилка якийсь Gatewaytimeout
зайшов заново - чат пропав!

та що це до біса за чат? Десь через півдня відписався якийсь інший оператор і попросив переідентифікацію - надоїло, так діла не робляться.

PS відкрив на другий день наново Мобільні заощадження вже в бізнес час - все спрацювало
тема закрита
greenozon
 
Повідомлень: 13054
З нами з: 01.06.14
Подякував: 247 раз.
Подякували: 1150 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 10:55

може комусь буде цікаво -
Зображення


◽ В Акції беруть участь усі депозитні продукти банку.
◽ Мінімальна сума вкладу — 30 000 грн /1 000 дол / 1 000 євро.
◽ Максимальна сума — 200 000 грн / 6800 дол / 6200 євро.
◽ Термін депозиту – від 3 місяців.
◽ Відкрити депозит можна тільки у відділенні банку.
◽ Бонус від «Мінфіну» – до 0,9% річних.

☝ Зверніть увагу! В акції беруть участь тільки нові клієнти та клієнти, у яких останній депозитний договір закінчився більше 30 днів тому. Бонус виплачується лише при дотриманні умов акції.
greenozon
 
Повідомлень: 13054
З нами з: 01.06.14
Подякував: 247 раз.
Подякували: 1150 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 11:07

дивлячись на такі депопроценти - враження, що ані активних бойових дій, ані значного інфляцийного стрибка - нічого в Україні зараз немає. :shock: Когнитивний дисонанс...
flysoulfly
 
Повідомлень: 436
З нами з: 13.01.09
Подякував: 195 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 11:28

  flysoulfly написав:дивлячись на такі депопроценти - враження, що ані активних бойових дій, ані значного інфляцийного стрибка - нічого в Україні зараз немає. :shock: Когнитивний дисонанс...

В чем именно у вас диссонанс? -- именно по причине активных БД банкам дополнительные деньги нафиг не нужны: им их вкладывать (и, соответственно зарабатывать) некуда.
Банки, если что не для того, чтобы пэрэсичным проценты по депо платить существуют :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 6475
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 442 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 11:34

  flysoulfly написав:дивлячись на такі депопроценти - враження, що ані активних бойових дій, ані значного інфляцийного стрибка - нічого в Україні зараз немає. :shock: Когнитивний дисонанс...

наивные деполюди умиляют :shock:

а вы не в курсе, что с оплатой % сейчас беда - не платят не физики, не юрики.
а с чего Вам % на депо выплачивать?

плюс повторюсь - ВВП упало, а кол-во денег - нет. сейчас избыток денег, несмотря на рост цен. избыток денег кстати, тоже участвует в росте цен.
Shaman
 
Повідомлень: 1753
З нами з: 29.09.19
Подякував: 293 раз.
Подякували: 615 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1413141414151416
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 236871
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 96897
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 29162
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (495)
31.03.2022 13:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.