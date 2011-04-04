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Алексей77 написав:Доброе утро. Храни Господи наши семьи. Повторюсь. Под 3% на карте моно держать не хочется. Может появились варианты интереснее на сегодня? Все новое типа спорт и изи удаленно не могу открыть. У нас отделения банков вообще не работают.
С точки зрения доступности денег и доходности сейчас Мобильный Альфы вне конкуренции. Минимум 10% на 7 дней
Спробував на днях Мобільні Заощадження від Альфи (в додатку Сенс) - гроші рівно опівночі вернулись на картку, депозит не відкрився, що за нафіг? відкривав в періоді між 17 і 18 00 - запізно?
Алексей77 написав:Доброе утро. Храни Господи наши семьи. Повторюсь. Под 3% на карте моно держать не хочется. Может появились варианты интереснее на сегодня? Все новое типа спорт и изи удаленно не могу открыть. У нас отделения банков вообще не работают.
С точки зрения доступности денег и доходности сейчас Мобильный Альфы вне конкуренции. Минимум 10% на 7 дней
Спробував на днях Мобільні Заощадження від Альфи (в додатку Сенс) - гроші рівно опівночі вернулись на картку, депозит не відкрився, що за нафіг? відкривав в періоді між 17 і 18 00 - запізно?
та не. я и позже открывал и вроде норм было. может мобильные уже все?
greenozon написав:Спробував на днях Мобільні Заощадження від Альфи (в додатку Сенс) - гроші рівно опівночі вернулись на картку, депозит не відкрився, що за нафіг? відкривав в періоді між 17 і 18 00 - запізно?
Смотря как деньги заходили на карту. Может теховер?
greenozon написав:Спробував на днях Мобільні Заощадження від Альфи (в додатку Сенс) - гроші рівно опівночі вернулись на картку, депозит не відкрився, що за нафіг? відкривав в періоді між 17 і 18 00 - запізно?
Смотря как деньги заходили на карту. Может теховер?
если с вайта, то, по идее, не должно. Со сбера же не возвращаются. А хотя сбер уже открыт, а тут открывается новый депо, т.е. может быть.
greenozon написав:Спробував на днях Мобільні Заощадження від Альфи (в додатку Сенс) - гроші рівно опівночі вернулись на картку, депозит не відкрився, що за нафіг? відкривав в періоді між 17 і 18 00 - запізно?
Смотря как деньги заходили на карту. Может теховер?
гроші не заходили, вони вже були на карті
ця Альфа то якийсь цирк на дроті пішов в чат - чекати пів години оператора ідентифікували, описав проблему - сказали що з'єднають із іншим супер-пупер фахівцем, не дочекався відповіді, вискочила помилка якийсь Gatewaytimeout зайшов заново - чат пропав!
та що це до біса за чат? Десь через півдня відписався якийсь інший оператор і попросив переідентифікацію - надоїло, так діла не робляться.
PS відкрив на другий день наново Мобільні заощадження вже в бізнес час - все спрацювало тема закрита
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flysoulfly написав:дивлячись на такі депопроценти - враження, що ані активних бойових дій, ані значного інфляцийного стрибка - нічого в Україні зараз немає. Когнитивний дисонанс...
В чем именно у вас диссонанс? -- именно по причине активных БД банкам дополнительные деньги нафиг не нужны: им их вкладывать (и, соответственно зарабатывать) некуда. Банки, если что не для того, чтобы пэрэсичным проценты по депо платить существуют