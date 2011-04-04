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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 31 бер, 2022 12:49
Shaman написав:
наивные деполюди умиляют
а вы не в курсе, что с оплатой % сейчас беда - не платят не физики, не юрики.
а с чего Вам % на .
Отож
Ви, тобто не наївні ми, а кредитолюди - і не платите.
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flysoulfly
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