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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1414141514161417

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 123
Більше десяти
16%
20
Від п'яти до десяти
31%
38
В чотирьох
13%
16
В трьох
7%
9
В двох
11%
14
Користуюся одним
11%
14
В жодному
10%
12
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 12:49

  Shaman написав:наивные деполюди умиляют

а вы не в курсе, что с оплатой % сейчас беда - не платят не физики, не юрики.
а с чего Вам % на .
Отож 8)
Ви, тобто не наївні ми, а кредитолюди - і не платите.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 08:17

Фінмоніторинг: Польські банки посилюють контроль за коштами українських біженців

Польські банки змінюють правила обслуговування українців. Зокрема, ліміт на зарахування коштів на поточний рахунок зменшено до €15 тис. на місяць.
https://minfin.com.ua/ua/2022/03/31/82979174/
За словами Наталії Радченко, багато громадян, тікаючи від війни в Україні, приїхали до Польщі з великими сумами коштів. Зрозуміло, у них виникла потреба покласти ці гроші на рахунок в банку. Одразу було прийняте рішення дозволити українцям заводити на рахунок до €15 тис. на день.

«На днях банки змінили правила фінансового моніторингу. Тепер українці можуть покласти собі на рахунок тих самих €15 тис., але в місяць», — повідомила експерт.

Вона також зазначила, що через наплив мігрантів у країні з’явилося багато неконтрольованої готівки.

наївні поляки
"бідні бєженци" скуплять пів-поляндії :lol: ще й допомогу отримають, "патамушо бєдниє" :oops:
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 09:40

Re: Байки про банки і не тільки....

В каких банках можно купить валюту под депозит по курсу НБУ?
Investor_K
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