Отож
Ви, тобто не наївні ми, а кредитолюди - і не платите.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 31 бер, 2022 12:49
Додано: П'ят 01 кві, 2022 08:17
Фінмоніторинг: Польські банки посилюють контроль за коштами українських біженців
Польські банки змінюють правила обслуговування українців. Зокрема, ліміт на зарахування коштів на поточний рахунок зменшено до €15 тис. на місяць.
За словами Наталії Радченко, багато громадян, тікаючи від війни в Україні, приїхали до Польщі з великими сумами коштів. Зрозуміло, у них виникла потреба покласти ці гроші на рахунок в банку. Одразу було прийняте рішення дозволити українцям заводити на рахунок до €15 тис. на день.
«На днях банки змінили правила фінансового моніторингу. Тепер українці можуть покласти собі на рахунок тих самих €15 тис., але в місяць», — повідомила експерт.
Вона також зазначила, що через наплив мігрантів у країні з’явилося багато неконтрольованої готівки.
наївні поляки
"бідні бєженци" скуплять пів-поляндії ще й допомогу отримають, "патамушо бєдниє"
Додано: П'ят 01 кві, 2022 09:40
Re: Байки про банки і не тільки....
В каких банках можно купить валюту под депозит по курсу НБУ?
Додано: П'ят 01 кві, 2022 14:12
У
Додано: П'ят 01 кві, 2022 15:04
Додано: П'ят 01 кві, 2022 15:43
А в сл. чего када будет выплачена гарантированная сумма (ну 100% вклада)?
Тоже через 3 мес после войны?
Какой механизм выплат понда действует во время ВП?
Додано: П'ят 01 кві, 2022 16:38
Amethyst во время военного положения банки запрещено относить к категории неплатоспроможних
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