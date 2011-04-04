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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1415141614171418>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 123
Більше десяти
16%
20
Від п'яти до десяти
31%
38
В чотирьох
13%
16
В трьох
7%
9
В двох
11%
14
Користуюся одним
11%
14
В жодному
10%
12
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 12:49

  Shaman написав:наивные деполюди умиляют

а вы не в курсе, что с оплатой % сейчас беда - не платят не физики, не юрики.
а с чего Вам % на .
Отож 8)
Ви, тобто не наївні ми, а кредитолюди - і не платите.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 08:17

Фінмоніторинг: Польські банки посилюють контроль за коштами українських біженців

Польські банки змінюють правила обслуговування українців. Зокрема, ліміт на зарахування коштів на поточний рахунок зменшено до €15 тис. на місяць.
https://minfin.com.ua/ua/2022/03/31/82979174/
За словами Наталії Радченко, багато громадян, тікаючи від війни в Україні, приїхали до Польщі з великими сумами коштів. Зрозуміло, у них виникла потреба покласти ці гроші на рахунок в банку. Одразу було прийняте рішення дозволити українцям заводити на рахунок до €15 тис. на день.

«На днях банки змінили правила фінансового моніторингу. Тепер українці можуть покласти собі на рахунок тих самих €15 тис., але в місяць», — повідомила експерт.

Вона також зазначила, що через наплив мігрантів у країні з’явилося багато неконтрольованої готівки.
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 09:40

Re: Байки про банки і не тільки....

В каких банках можно купить валюту под депозит по курсу НБУ?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 14:12

  Investor_K написав:В каких банках можно купить валюту под депозит по курсу НБУ?

У банках Польщі, Угорщини, Молдови, Румунії, Словаччини та Австрії.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 15:04

Сьогодні прийняли наступні законопроекти:

Законопроект № 5542-1, який передбачає:
- гарантування вкладів фізичних осіб в повному обсязі (без обмеження за сумою вкладу) на час дії воєнного стану в Україні та протягом 3 місяців після його завершення.
- Через 3 місяці після завершення воєнного стану в Україні сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами встановлюється на рівні 600 000 гривень

https://t.me/getmantsevdanil/2754
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 15:43

  Вкладчик1234 написав:
Сьогодні прийняли наступні законопроекти:

Законопроект № 5542-1, який передбачає:
- гарантування вкладів фізичних осіб в повному обсязі (без обмеження за сумою вкладу) на час дії воєнного стану в Україні та протягом 3 місяців після його завершення.
- Через 3 місяці після завершення воєнного стану в Україні сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами встановлюється на рівні 600 000 гривень

https://t.me/getmantsevdanil/2754

А в сл. чего када будет выплачена гарантированная сумма (ну 100% вклада)?
Тоже через 3 мес после войны?
Какой механизм выплат понда действует во время ВП?
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 16:38

Amethyst во время военного положения банки запрещено относить к категории неплатоспроможних
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 17:22

Аби теперішній гетьман не забув підписати.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 17:25

Рисковый проект. Если банк (условный крупный) ляжет, то денег для компенсации можно только напечатать, в фонде то нет их в таком количестве. Со всеми вытекающими последствиями для курса. Но успокоить отток это должно.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 17:42

  Вкладчик1234 написав:
Сьогодні прийняли наступні законопроекти:

Законопроект № 5542-1, який передбачає:
- гарантування вкладів фізичних осіб в повному обсязі (без обмеження за сумою вкладу) на час дії воєнного стану в Україні та протягом 3 місяців після його завершення.
- Через 3 місяці після завершення воєнного стану в Україні сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами встановлюється на рівні 600 000 гривень

https://t.me/getmantsevdanil/2754


УРААА!!! от можуть же якщо схочуть!
----
14:42:40 - Відкрите голосування
Відкрите голосування про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб (№5542-1) - у другому читанні та в цілому

За-298 Проти-2 Утрималось-18 Не голосувало-74 Рішення прийняте

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09 ... 92&nom_s=7

що цікаво - більшість ОПЗЖ, ЄС і Батьківщини - були против
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09 ... g_id=14179


і ще цікаво де ті 20 депутатів що втекли за кордон під час війни?
greenozon
 
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