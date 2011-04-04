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Фінмоніторинг: Польські банки посилюють контроль за коштами українських біженців
Польські банки змінюють правила обслуговування українців. Зокрема, ліміт на зарахування коштів на поточний рахунок зменшено до €15 тис. на місяць. https://minfin.com.ua/ua/2022/03/31/82979174/ За словами Наталії Радченко, багато громадян, тікаючи від війни в Україні, приїхали до Польщі з великими сумами коштів. Зрозуміло, у них виникла потреба покласти ці гроші на рахунок в банку. Одразу було прийняте рішення дозволити українцям заводити на рахунок до €15 тис. на день.
«На днях банки змінили правила фінансового моніторингу. Тепер українці можуть покласти собі на рахунок тих самих €15 тис., але в місяць», — повідомила експерт.
Вона також зазначила, що через наплив мігрантів у країні з’явилося багато неконтрольованої готівки.
Законопроект № 5542-1, який передбачає: - гарантування вкладів фізичних осіб в повному обсязі (без обмеження за сумою вкладу) на час дії воєнного стану в Україні та протягом 3 місяців після його завершення. - Через 3 місяці після завершення воєнного стану в Україні сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами встановлюється на рівні 600 000 гривень
Законопроект № 5542-1, який передбачає: - гарантування вкладів фізичних осіб в повному обсязі (без обмеження за сумою вкладу) на час дії воєнного стану в Україні та протягом 3 місяців після його завершення. - Через 3 місяці після завершення воєнного стану в Україні сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами встановлюється на рівні 600 000 гривень
Рисковый проект. Если банк (условный крупный) ляжет, то денег для компенсации можно только напечатать, в фонде то нет их в таком количестве. Со всеми вытекающими последствиями для курса. Но успокоить отток это должно.
Законопроект № 5542-1, який передбачає: - гарантування вкладів фізичних осіб в повному обсязі (без обмеження за сумою вкладу) на час дії воєнного стану в Україні та протягом 3 місяців після його завершення. - Через 3 місяці після завершення воєнного стану в Україні сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами встановлюється на рівні 600 000 гривень
УРААА!!! от можуть же якщо схочуть! ---- 14:42:40 - Відкрите голосування Відкрите голосування про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб (№5542-1) - у другому читанні та в цілому
За-298 Проти-2 Утрималось-18 Не голосувало-74 Рішення прийняте