Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 01 кві, 2022 17:47
і ще із цікавого по закону -
Цей же законопроєкт передбачає приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), що після війни призведе до скасування 100%-ої гарантії на вклади населення в цьому банку.
Після війни державна гарантія за вкладами становитиме
600 000 грн
– втричі більше, ніж зараз
https://biz.liga.net/ua/all/all/novosti ... 00-000-grn
greenozon
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