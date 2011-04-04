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Яша написав:Amethyst во время военного положения банки запрещено относить к категории неплатоспроможних
Т.е. вы намекаете, шо нам Рада туфту парит? Т.к. во время войны и так никто ВА не введет, а после войны непонятно когда/как введут гарантию на 600К, а перед этим "когда/как" повводят ВА во всякие скунсы с моими мульоонами...
Неее. Смерть ворогам! В т.ч. і ворогам і провокаторам БС Неньки!
Яша написав:Amethyst во время военного положения банки запрещено относить к категории неплатоспроможних
Т.е. вы намекаете, шо нам Рада туфту парит? Т.к. во время войны и так никто ВА не введет, а после войны непонятно когда/как введут гарантию на 600К, а перед этим "когда/как" повводят ВА во всякие скунсы с моими мульоонами...
Неее. Смерть ворогам! В т.ч. і ворогам і провокаторам БС Неньки!
Прямого запрета вводить ВА - нет (я не видел). Обещаны послабления по нормативам и поддержка рефинансом (но он же не бесконечен) Так что в особо зашкварных случаях могут и ввести ВА
Яша написав:Amethyst во время военного положения банки запрещено относить к категории неплатоспроможних
Т.е. вы намекаете, шо нам Рада туфту парит? Т.к. во время войны и так никто ВА не введет, а после войны непонятно когда/как введут гарантию на 600К, а перед этим "когда/как" повводят ВА во всякие скунсы с моими мульоонами...
Неее. Смерть ворогам! В т.ч. і ворогам і провокаторам БС Неньки!
Прямого запрета вводить ВА - нет (я не видел). Обещаны послабления по нормативам и поддержка рефинансом (но он же не бесконечен) Так что в особо зашкварных случаях могут и ввести ВА
🔸З метою запобігання негативним наслідкам для банківської системи України у цей складний час Законом №2120-IX зупинено дію: • критеріїв віднесення банку до категорії проблемних; • критеріїв віднесення банку до категорії неплатоспроможних
Яша написав:🔸З метою запобігання негативним наслідкам для банківської системи України у цей складний час Законом №2120-IX зупинено дію: • критеріїв віднесення банку до категорії проблемних; • критеріїв віднесення банку до категорії неплатоспроможних
Яша написав:🔸З метою запобігання негативним наслідкам для банківської системи України у цей складний час Законом №2120-IX зупинено дію: • критеріїв віднесення банку до категорії проблемних; • критеріїв віднесення банку до категорії неплатоспроможних
цікаво як тобі вальнули сбєр і піб
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
24.02.2022 № 19
Про особливості припинення діяльності банків в умовах воєнного стану
Відповідно до пункту 20 статті 7, статей 15, 55 Закону України "Про Національний банк України", Закону України "Про правовий режим воєнного стану", Закону України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 64/2022, враховуючи постанову Верховної Ради України від 21 квітня 2015 року № 337-VIII «Про Заяву Верховної Ради України "Про відсіч збройній агресії Російської Федерації та подолання її наслідків"», з метою забезпечення безпеки та фінансової стабільності банківської системи в умовах воєнного стану, ураховуючи здійснення Російською Федерацією військової агресії проти держави Україна, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Національний банк України має право прийняти рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, що перебуває під контролем держави-агресора.