RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1415141614171418

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 123
Більше десяти
16%
20
Від п'яти до десяти
31%
38
В чотирьох
13%
16
В трьох
7%
9
В двох
11%
14
Користуюся одним
11%
14
В жодному
10%
12
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 17:47

і ще із цікавого по закону -

Цей же законопроєкт передбачає приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), що після війни призведе до скасування 100%-ої гарантії на вклади населення в цьому банку.

Після війни державна гарантія за вкладами становитиме 600 000 грн – втричі більше, ніж зараз
https://biz.liga.net/ua/all/all/novosti ... 00-000-grn
greenozon
 
Повідомлень: 13079
З нами з: 01.06.14
Подякував: 248 раз.
Подякували: 1152 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 19:14

Re: Байки про банки і не тільки....

Тобто це лише законоПРОЕКТ?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7286
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 19:19

  Яша написав:Amethyst во время военного положения банки запрещено относить к категории неплатоспроможних

Т.е. вы намекаете, шо нам Рада туфту парит?
Т.к. во время войны и так никто ВА не введет, а после войны непонятно когда/как введут гарантию на 600К, а перед этим "когда/как" повводят ВА во всякие скунсы с моими мульоонами...

Неее. Смерть ворогам! В т.ч. і ворогам і провокаторам БС Неньки!
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2075
З нами з: 05.05.21
Подякував: 125 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 19:29

  Amethyst написав:во всякие скунсы с моими мульоонами...

Колаборанти мають страждати.
klug
 
Повідомлень: 6773
З нами з: 18.08.14
Подякував: 294 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 20:42

  Investor_K написав:Тобто це лише законоПРОЕКТ?

Вроде бы принят в целом .298 за. Ждёт подписи гаранта.
Яша
 
Повідомлень: 1250
З нами з: 10.04.07
Подякував: 139 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 20:50

  Investor_K написав:Тобто це лише законоПРОЕКТ?

Не хватает только подписи Зе.

Ну и нужно ещё почитать какой там механизм выплат
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 16117
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9307 раз.
Подякували: 4465 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 20:54

  Amethyst написав:
  Яша написав:Amethyst во время военного положения банки запрещено относить к категории неплатоспроможних

Т.е. вы намекаете, шо нам Рада туфту парит?
Т.к. во время войны и так никто ВА не введет, а после войны непонятно когда/как введут гарантию на 600К, а перед этим "когда/как" повводят ВА во всякие скунсы с моими мульоонами...

Неее. Смерть ворогам! В т.ч. і ворогам і провокаторам БС Неньки!

Прямого запрета вводить ВА - нет (я не видел). Обещаны послабления по нормативам и поддержка рефинансом (но он же не бесконечен)
Так что в особо зашкварных случаях могут и ввести ВА
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 16117
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9307 раз.
Подякували: 4465 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 21:12

  Вкладчик1234 написав:
  Amethyst написав:
  Яша написав:Amethyst во время военного положения банки запрещено относить к категории неплатоспроможних

Т.е. вы намекаете, шо нам Рада туфту парит?
Т.к. во время войны и так никто ВА не введет, а после войны непонятно когда/как введут гарантию на 600К, а перед этим "когда/как" повводят ВА во всякие скунсы с моими мульоонами...

Неее. Смерть ворогам! В т.ч. і ворогам і провокаторам БС Неньки!

Прямого запрета вводить ВА - нет (я не видел). Обещаны послабления по нормативам и поддержка рефинансом (но он же не бесконечен)
Так что в особо зашкварных случаях могут и ввести ВА


🔸З метою запобігання негативним наслідкам для банківської системи України у цей складний час Законом №2120-IX зупинено дію:
• критеріїв віднесення банку до категорії проблемних;
• критеріїв віднесення банку до категорії неплатоспроможних
Яша
 
Повідомлень: 1250
З нами з: 10.04.07
Подякував: 139 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 21:14

Re: Байки про банки і не тільки....

  Яша написав:🔸З метою запобігання негативним наслідкам для банківської системи України у цей складний час Законом №2120-IX зупинено дію:
• критеріїв віднесення банку до категорії проблемних;
• критеріїв віднесення банку до категорії неплатоспроможних


цікаво як тобі вальнули сбєр і піб
greenozon
 
Повідомлень: 13079
З нами з: 01.06.14
Подякував: 248 раз.
Подякували: 1152 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 21:39

  greenozon написав:
  Яша написав:🔸З метою запобігання негативним наслідкам для банківської системи України у цей складний час Законом №2120-IX зупинено дію:
• критеріїв віднесення банку до категорії проблемних;
• критеріїв віднесення банку до категорії неплатоспроможних


цікаво як тобі вальнули сбєр і піб


ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

24.02.2022 № 19

Про особливості припинення діяльності банків в умовах воєнного стану

Відповідно до пункту 20 статті 7, статей 15, 55 Закону України "Про Національний банк України", Закону України "Про правовий режим воєнного стану", Закону України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 64/2022, враховуючи постанову Верховної Ради України від 21 квітня 2015 року № 337-VIII «Про Заяву Верховної Ради України "Про відсіч збройній агресії Російської Федерації та подолання її наслідків"», з метою забезпечення безпеки та фінансової стабільності банківської системи в умовах воєнного стану, ураховуючи здійснення Російською Федерацією військової агресії проти держави Україна, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Національний банк України має право прийняти рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, що перебуває під контролем держави-агресора.

2. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова

К. Шевченко
V2
4
 
Повідомлень: 7400
З нами з: 03.07.09
Подякував: 273 раз.
Подякували: 1243 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 1415141614171418
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: V2 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 236939
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 96914
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 29176
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (521)
01.04.2022 22:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.