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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 02 кві, 2022 07:57
Amethyst написав: Яша написав:Amethyst
во время военного положения банки запрещено относить к категории неплатоспроможних
Т.е. вы намекаете, шо нам Рада туфту парит?
Т.к. во время войны и так никто ВА не введет, а после войны непонятно когда/как введут гарантию на 600К, \\\
С одной стороны -- да. С другой: 100%-е гарантирование (возможно) уменьшит толпы народу, которые в очередях в банкоматы стоят -- "а вдруг банк лопнет, а у меня там 201а тыщща -- нужно тыщщу срочно забрать!"
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