RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1416141714181419

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 123
Більше десяти
16%
20
Від п'яти до десяти
31%
38
В чотирьох
13%
16
В трьох
7%
9
В двох
11%
14
Користуюся одним
11%
14
В жодному
10%
12
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Суб 02 кві, 2022 07:57

  Amethyst написав:
  Яша написав:Amethyst во время военного положения банки запрещено относить к категории неплатоспроможних

Т.е. вы намекаете, шо нам Рада туфту парит?
Т.к. во время войны и так никто ВА не введет, а после войны непонятно когда/как введут гарантию на 600К, \\\

С одной стороны -- да. С другой: 100%-е гарантирование (возможно) уменьшит толпы народу, которые в очередях в банкоматы стоят -- "а вдруг банк лопнет, а у меня там 201а тыщща -- нужно тыщщу срочно забрать!"
_hunter
 
Повідомлень: 6482
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 442 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1416141714181419
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 236968
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 96923
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 29180
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (778)
02.04.2022 09:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.