Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 05 кві, 2022 16:45
Привет.
Задача перевести деньги супруге на карту европейского банка. Получается сделать платеж по номеру карты (с гривневой карты): 1) Приват (комиссия 1%) 2) Моно (комиссия 1%) Из каких банков еще возможно? Альфа, Укрсиб, Спортбанк - такой услуги сейчас не предоставляют.
acyco
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Додано: Вів 05 кві, 2022 17:21
acyco
можливо вам підійде безкоштовний переказ через одну з систему перказів коштів?
https://bank.gov.ua/ua/news/all/mijnaro ... -gromadyan
greenozon
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Додано: Вів 05 кві, 2022 17:45
Это все сервисы для перевода денег из мира в Украину. Меня интересует обратное направление.
acyco
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Додано: Вів 05 кві, 2022 17:47
Товарищ ИЗ Украины деньги вывести хочет...
_hunter
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Додано: Сер 06 кві, 2022 13:31
Что то Закон застрял в кулуарах
Алексей77
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Додано: Сер 06 кві, 2022 14:52
Алексей77 написав:
Что то Закон застрял в кулуарах
так що не проголосований остаточно і не підписаний?
flyman
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Додано: Сер 06 кві, 2022 14:53
greenozon
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Додано: Сер 06 кві, 2022 15:27
Надіюсь Зе не піде шляхом По який так і не підписав закон щодо 100% гарантій для Приватбанку після націоналізації (а реклами було на кожному стовбі та будці..)
greenozon
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