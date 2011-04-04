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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1417141814191420

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 124
Більше десяти
16%
20
Від п'яти до десяти
31%
38
В чотирьох
13%
16
В трьох
8%
10
В двох
11%
14
Користуюся одним
11%
14
В жодному
10%
12
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 16:45

Перевод на карту зарубежного банка

Привет.
Задача перевести деньги супруге на карту европейского банка.

Получается сделать платеж по номеру карты (с гривневой карты):
1) Приват (комиссия 1%)
2) Моно (комиссия 1%)

Из каких банков еще возможно?

Альфа, Укрсиб, Спортбанк - такой услуги сейчас не предоставляют.
acyco
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 17:21

acyco

можливо вам підійде безкоштовний переказ через одну з систему перказів коштів?
https://bank.gov.ua/ua/news/all/mijnaro ... -gromadyan
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 17:45

  greenozon написав:acyco

можливо вам підійде безкоштовний переказ через одну з систему перказів коштів?
https://bank.gov.ua/ua/news/all/mijnaro ... -gromadyan


Это все сервисы для перевода денег из мира в Украину. Меня интересует обратное направление.
acyco
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 17:47

  greenozon написав:acyco

можливо вам підійде безкоштовний переказ через одну з систему перказів коштів?
https://bank.gov.ua/ua/news/all/mijnaro ... -gromadyan

Товарищ ИЗ Украины деньги вывести хочет...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 13:31

Re: Байки про банки і не тільки....

Что то Закон застрял в кулуарах
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 14:52

  Алексей77 написав:Что то Закон застрял в кулуарах

так що не проголосований остаточно і не підписаний?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 14:53

Проголосований 1го квітня
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=72056
ждем підпис Зе
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 15:27

Надіюсь Зе не піде шляхом По який так і не підписав закон щодо 100% гарантій для Приватбанку після націоналізації (а реклами було на кожному стовбі та будці..)
greenozon
 
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