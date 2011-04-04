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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1419142014211422>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 124
Більше десяти
16%
20
Від п'яти до десяти
31%
38
В чотирьох
13%
16
В трьох
8%
10
В двох
11%
14
Користуюся одним
11%
14
В жодному
10%
12
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 17:01

  Amethyst написав:
  greenozon написав:Надіюсь Зе не піде шляхом По який так і не підписав закон щодо 100% гарантій для Приватбанку після націоналізації (а реклами було на кожному стовбі та будці..)

Чото я не пойму зачем вааще какие-то гарантии при ВП если запрещено вводить ВА :mrgreen:


тот ж ... нет ВА - нет потребности в выплатах ... де-факто это просто поднятие до 600 к гарантированной суммы ... но опять же в гривнах ... а что будет с курсом никто не знает ...
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 17:15

IMPRINTER

вітаю шанованих колег форуму! давно вас не було чути...
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 19:06

  greenozon написав:IMPRINTER

вітаю шанованих колег форуму! давно вас не було чути...


спасибо.
сидел под бомбами, потом эвакуировался, потом приходил в себя ...
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 19:17

  Amethyst написав:
  greenozon написав:Надіюсь Зе не піде шляхом По який так і не підписав закон щодо 100% гарантій для Приватбанку після націоналізації (а реклами було на кожному стовбі та будці..)

Чото я не пойму зачем вааще какие-то гарантии при ВП если запрещено вводить ВА :mrgreen:

А от відкликати ліцензію та ліквідувати можна. Так що зайвим не буде.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 19:31

Ні, ну от чую дуже чутливою точкою, шо хочуть мої гроші надурня відібрати.
Краще я з горно-копитною затоваришую, гарні тама хлопці )
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 20:28

IMPRINTER
Радий Вас знову читати!!!
Залишились в Україні чи поїхали десь далі?
V2
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 21:28

  IMPRINTER написав:
  Amethyst написав:
  greenozon написав:Надіюсь Зе не піде шляхом По який так і не підписав закон щодо 100% гарантій для Приватбанку після націоналізації (а реклами було на кожному стовбі та будці..)

Чото я не пойму зачем вааще какие-то гарантии при ВП если запрещено вводить ВА :mrgreen:


де-факто это просто поднятие

Простота хуже воровства.
helter
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 21:49

  V2 написав:IMPRINTER
Радий Вас знову читати!!!
Залишились в Україні чи поїхали десь далі?


и я рад читать Гуру форума финанс, но из Харькова думаю уехать можно было только по Украине..
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 21:53

  V2 написав:IMPRINTER
Радий Вас знову читати!!!
Залишились в Україні чи поїхали десь далі?


Спасибо, в Украине )
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 22:12

  greenozon написав:Проголосований 1го квітня
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=72056
ждем підпис Зе

шутніки
flyman
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