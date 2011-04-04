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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 06 кві, 2022 17:01
Amethyst написав: greenozon написав:
Надіюсь Зе не піде шляхом По який так і не підписав закон щодо 100% гарантій для Приватбанку після націоналізації (а реклами було на кожному стовбі та будці..)
Чото я не пойму зачем вааще какие-то гарантии при ВП если запрещено вводить ВА
тот ж ... нет ВА - нет потребности в выплатах ... де-факто это просто поднятие до 600 к гарантированной суммы ... но опять же в гривнах ... а что будет с курсом никто не знает ...
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Додано: Сер 06 кві, 2022 17:15
IMPRINTER
вітаю шанованих колег форуму! давно вас не було чути...
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Додано: Сер 06 кві, 2022 19:06
greenozon написав:IMPRINTER
вітаю шанованих колег форуму! давно вас не було чути...
спасибо.
сидел под бомбами, потом эвакуировался, потом приходил в себя ...
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Додано: Сер 06 кві, 2022 19:17
Amethyst написав: greenozon написав:
Надіюсь Зе не піде шляхом По який так і не підписав закон щодо 100% гарантій для Приватбанку після націоналізації (а реклами було на кожному стовбі та будці..)
Чото я не пойму зачем вааще какие-то гарантии при ВП если запрещено вводить ВА
А от відкликати ліцензію та ліквідувати можна. Так що зайвим не буде.
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Додано: Сер 06 кві, 2022 19:31
Ні, ну от чую дуже чутливою точкою, шо хочуть мої гроші надурня відібрати.
Краще я з горно-копитною затоваришую, гарні тама хлопці )
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Amethyst
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Додано: Сер 06 кві, 2022 20:28
IMPRINTER
Радий Вас знову читати!!!
Залишились в Україні чи поїхали десь далі?
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Додано: Сер 06 кві, 2022 21:28
IMPRINTER написав: Amethyst написав: greenozon написав:
Надіюсь Зе не піде шляхом По який так і не підписав закон щодо 100% гарантій для Приватбанку після націоналізації (а реклами було на кожному стовбі та будці..)
Чото я не пойму зачем вааще какие-то гарантии при ВП если запрещено вводить ВА
де-факто это просто поднятие
Простота хуже воровства.
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Додано: Сер 06 кві, 2022 21:49
V2 написав:IMPRINTER
Радий Вас знову читати!!!
Залишились в Україні чи поїхали десь далі?
и я рад читать Гуру форума финанс, но из Харькова думаю уехать можно было только по Украине..
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Додано: Сер 06 кві, 2022 21:53
V2 написав:IMPRINTER
Радий Вас знову читати!!!
Залишились в Україні чи поїхали десь далі?
Спасибо, в Украине )
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