|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 06 кві, 2022 22:14
Amethyst написав: greenozon написав:
Надіюсь Зе не піде шляхом По який так і не підписав закон щодо 100% гарантій для Приватбанку після націоналізації (а реклами було на кожному стовбі та будці..)
Чото я не пойму зачем вааще какие-то гарантии при ВП если запрещено вводить ВА
думаю, що важливіше Фонд 600К грн, а ще ліпше як в ЄС: 100 Кєвро - ми ж Європа!
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 28892
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1403 раз.
- Подякували: 2495 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 06 кві, 2022 22:17
По закону 15 діб на підпис, чекаємо
-
Incasso
-
-
- Повідомлень: 27
- З нами з: 22.08.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|253
|237140
|
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
|
|50
|97064
|
|
|18
|29247
|
|