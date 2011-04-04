думаю, що важливіше Фонд 600К грн, а ще ліпше як в ЄС: 100 Кєвро - ми ж Європа!
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 06 кві, 2022 22:14
думаю, що важливіше Фонд 600К грн, а ще ліпше як в ЄС: 100 Кєвро - ми ж Європа!
Додано: Сер 06 кві, 2022 22:17
Re: Байки про банки і не тільки....
По закону 15 діб на підпис, чекаємо
Додано: Чет 07 кві, 2022 07:06
Потому, что даже на этом форуме про этот запрет мало кто знал. Потому, что народ в своей массе ленив: даже на этом форуме задаются вопросы "ну что там с гарантированием".
А так из каждого утюга будут вещать о "100% гарантировании вкладов" -- и какой-нить пэрэсичный-хомяк на прифронтовой територии задумается -- "а может пояс с пачками баксов безопаснее положить в банк?"... -- темболее там и финмон на время войны выключили.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|