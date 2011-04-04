RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1419142014211422

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 124
Більше десяти
16%
20
Від п'яти до десяти
31%
38
В чотирьох
13%
16
В трьох
8%
10
В двох
11%
14
Користуюся одним
11%
14
В жодному
10%
12
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 22:14

  Amethyst написав:
  greenozon написав:Надіюсь Зе не піде шляхом По який так і не підписав закон щодо 100% гарантій для Приватбанку після націоналізації (а реклами було на кожному стовбі та будці..)

Чото я не пойму зачем вааще какие-то гарантии при ВП если запрещено вводить ВА :mrgreen:

думаю, що важливіше Фонд 600К грн, а ще ліпше як в ЄС: 100 Кєвро - ми ж Європа!
flyman
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 28920
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1403 раз.
Подякували: 2497 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 22:17

Re: Байки про банки і не тільки....

По закону 15 діб на підпис, чекаємо
Incasso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31
З нами з: 22.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 07:06

  Amethyst написав:
  greenozon написав:Надіюсь Зе не піде шляхом По який так і не підписав закон щодо 100% гарантій для Приватбанку після націоналізації (а реклами було на кожному стовбі та будці..)

Чото я не пойму зачем вааще какие-то гарантии при ВП если запрещено вводить ВА :mrgreen:

Потому, что даже на этом форуме про этот запрет мало кто знал. Потому, что народ в своей массе ленив: даже на этом форуме задаются вопросы "ну что там с гарантированием".
А так из каждого утюга будут вещать о "100% гарантировании вкладов" -- и какой-нить пэрэсичный-хомяк на прифронтовой територии задумается -- "а может пояс с пачками баксов безопаснее положить в банк?"... -- темболее там и финмон на время войны выключили.
_hunter
 
Повідомлень: 6515
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 445 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 12:13

Re: Байки про банки і не тільки....

Спрашиваю потому, что коллективное бессознательное, временно неосознаваемое и подавленное обстоятельствами, вытесненное за границы привычных процессов и состояния психики желает разобраться...
Incasso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31
З нами з: 22.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1419142014211422
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 237259
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 97129
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 29283
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (2249)
10.04.2022 13:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.