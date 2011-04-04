думаю, що важливіше Фонд 600К грн, а ще ліпше як в ЄС: 100 Кєвро - ми ж Європа!
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 06 кві, 2022 22:14
думаю, що важливіше Фонд 600К грн, а ще ліпше як в ЄС: 100 Кєвро - ми ж Європа!
Додано: Сер 06 кві, 2022 22:17
Re: Байки про банки і не тільки....
По закону 15 діб на підпис, чекаємо
Додано: Чет 07 кві, 2022 07:06
Потому, что даже на этом форуме про этот запрет мало кто знал. Потому, что народ в своей массе ленив: даже на этом форуме задаются вопросы "ну что там с гарантированием".
А так из каждого утюга будут вещать о "100% гарантировании вкладов" -- и какой-нить пэрэсичный-хомяк на прифронтовой територии задумается -- "а может пояс с пачками баксов безопаснее положить в банк?"... -- темболее там и финмон на время войны выключили.
Додано: Нед 10 кві, 2022 12:13
Re: Байки про банки і не тільки....
Спрашиваю потому, что коллективное бессознательное, временно неосознаваемое и подавленное обстоятельствами, вытесненное за границы привычных процессов и состояния психики желает разобраться...
Додано: Нед 10 кві, 2022 16:59
ага, выключили ... или трать на военные облигации или любуйся на свои деньги в виде цифр
Національний банк визначив порядок дій банків у разі зарахування готівкових коштів на рахунки фізосіб на суму понад 400 тис грн та ненадання документів про джерела походження на запит банку. Відповідний порядок застосовуватиметься протягом дії воєнного стану в Україні.
Так, якщо клієнт не надасть на вимогу банку документи або відомості, необхідні для встановлення джерел походження таких коштів, видаткові операції з цього рахунку будуть обмежені. У такому випадку з коштами на рахунку можна буде здійснювати лише фінансові операції на підтримку Збройних Сил України, із зарахування коштів на рахунки ЗСУ та спеціальний рахунок, відкритий Національним банком, на благодійну допомогу на рахунок Міністерства соціальної політики України, відкритий Національним банком, а також на придбання облігацій внутрішньої державної позики “Військові облігації”.
Усі інші заходи вживаються банками відповідно до вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.
Національний банк ухвалив відповідне рішення на виконання Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану».
Додано: Пон 11 кві, 2022 06:19
Мне что, к каждому особщение приписывать "на момент написания коментария"?
Ну и не забываем: "на суму понад 0.4 ляма" -- это чуть менее, чем в два раза больше "обычных" 0.2 лямов
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|