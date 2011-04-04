RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1420142114221423>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 124
Більше десяти
16%
20
Від п'яти до десяти
31%
38
В чотирьох
13%
16
В трьох
8%
10
В двох
11%
14
Користуюся одним
11%
14
В жодному
10%
12
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 22:14

  Amethyst написав:
  greenozon написав:Надіюсь Зе не піде шляхом По який так і не підписав закон щодо 100% гарантій для Приватбанку після націоналізації (а реклами було на кожному стовбі та будці..)

Чото я не пойму зачем вааще какие-то гарантии при ВП если запрещено вводить ВА :mrgreen:

думаю, що важливіше Фонд 600К грн, а ще ліпше як в ЄС: 100 Кєвро - ми ж Європа!
flyman
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 28920
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1403 раз.
Подякували: 2497 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 22:17

Re: Байки про банки і не тільки....

По закону 15 діб на підпис, чекаємо
Incasso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34
З нами з: 22.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 07:06

  Amethyst написав:
  greenozon написав:Надіюсь Зе не піде шляхом По який так і не підписав закон щодо 100% гарантій для Приватбанку після націоналізації (а реклами було на кожному стовбі та будці..)

Чото я не пойму зачем вааще какие-то гарантии при ВП если запрещено вводить ВА :mrgreen:

Потому, что даже на этом форуме про этот запрет мало кто знал. Потому, что народ в своей массе ленив: даже на этом форуме задаются вопросы "ну что там с гарантированием".
А так из каждого утюга будут вещать о "100% гарантировании вкладов" -- и какой-нить пэрэсичный-хомяк на прифронтовой територии задумается -- "а может пояс с пачками баксов безопаснее положить в банк?"... -- темболее там и финмон на время войны выключили.
_hunter
 
Повідомлень: 6535
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 448 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 12:13

Re: Байки про банки і не тільки....

Спрашиваю потому, что коллективное бессознательное, временно неосознаваемое и подавленное обстоятельствами, вытесненное за границы привычных процессов и состояния психики желает разобраться...
Incasso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34
З нами з: 22.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 16:59

  _hunter написав:
  Amethyst написав:
  greenozon написав:Надіюсь Зе не піде шляхом По який так і не підписав закон щодо 100% гарантій для Приватбанку після націоналізації (а реклами було на кожному стовбі та будці..)

Чото я не пойму зачем вааще какие-то гарантии при ВП если запрещено вводить ВА :mrgreen:

Потому, что даже на этом форуме про этот запрет мало кто знал. Потому, что народ в своей массе ленив: даже на этом форуме задаются вопросы "ну что там с гарантированием".
А так из каждого утюга будут вещать о "100% гарантировании вкладов" -- и какой-нить пэрэсичный-хомяк на прифронтовой територии задумается -- "а может пояс с пачками баксов безопаснее положить в банк?"... -- темболее там и финмон на время войны выключили.


ага, выключили ... или трать на военные облигации или любуйся на свои деньги в виде цифр
https://bank.gov.ua/ua/news/all/viznacheno-poryadok-diy-bankiv-pid-chas-zarahuvannya-gotivkovih-koshtiv-na-rahunki-fizosib-na-sumu-ponad-400-tis-grn

Національний банк визначив порядок дій банків у разі зарахування готівкових коштів на рахунки фізосіб на суму понад 400 тис грн та ненадання документів про джерела походження на запит банку. Відповідний порядок застосовуватиметься протягом дії воєнного стану в Україні.

Так, якщо клієнт не надасть на вимогу банку документи або відомості, необхідні для встановлення джерел походження таких коштів, видаткові операції з цього рахунку будуть обмежені. У такому випадку з коштами на рахунку можна буде здійснювати лише фінансові операції на підтримку Збройних Сил України, із зарахування коштів на рахунки ЗСУ та спеціальний рахунок, відкритий Національним банком, на благодійну допомогу на рахунок Міністерства соціальної політики України, відкритий Національним банком, а також на придбання облігацій внутрішньої державної позики “Військові облігації”.

Усі інші заходи вживаються банками відповідно до вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Національний банк ухвалив відповідне рішення на виконання Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану».
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38449
З нами з: 06.08.09
Подякував: 218 раз.
Подякували: 6129 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 06:19

  IMPRINTER написав:
  _hunter написав:
  Amethyst написав:Чото я не пойму зачем вааще какие-то гарантии при ВП если запрещено вводить ВА :mrgreen:

\\\ темболее там и финмон на время войны выключили.


ага, выключили ... \\\

Мне что, к каждому особщение приписывать "на момент написания коментария"?
Визначено порядок дій банків під час зарахування готівкових коштів на рахунки фізосіб на суму понад 400 тис грн
8 квіт. 2022 18:20

Ну и не забываем: "на суму понад 0.4 ляма" -- это чуть менее, чем в два раза больше "обычных" 0.2 лямов :wink:
_hunter
 
Повідомлень: 6535
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 448 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 21:56

  IMPRINTER написав:
  _hunter написав:Потому, что даже на этом форуме про этот запрет мало кто знал. Потому, что народ в своей массе ленив: даже на этом форуме задаются вопросы "ну что там с гарантированием".
А так из каждого утюга будут вещать о "100% гарантировании вкладов" -- и какой-нить пэрэсичный-хомяк на прифронтовой територии задумается -- "а может пояс с пачками баксов безопаснее положить в банк?"... -- темболее там и финмон на время войны выключили.


ага, выключили ... или трать на военные облигации или любуйся на свои деньги в виде цифр
https://bank.gov.ua/ua/news/all/viznacheno-poryadok-diy-bankiv-pid-chas-zarahuvannya-gotivkovih-koshtiv-na-rahunki-fizosib-na-sumu-ponad-400-tis-grn

Національний банк визначив порядок дій банків у разі зарахування готівкових коштів на рахунки фізосіб на суму понад 400 тис грн та ненадання документів про джерела походження на запит банку. Відповідний порядок застосовуватиметься протягом дії воєнного стану в Україні.

Ну так заблокированный КБ с банков уже весь переведен и закончился. Внесли изменения в постановление.
helter
 
Повідомлень: 29
З нами з: 12.05.19
Подякував: 43 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 05:44

Не могу понять - какие остались лавки с начислением процентов на личные средства по картам?
Или таких теперь нет от слова вообще?
swan forever
 
Повідомлень: 1096
З нами з: 27.05.15
Подякував: 161 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 06:20

  swan forever написав:Не могу понять - какие остались лавки с начислением процентов на личные средства по картам?
Или таких теперь нет от слова вообще?

Да дофига их: Forward, Січ, Idea, Укргаз, Глобус...
-- тут где-то недавно табличку публиковали (можно назад полистать).
_hunter
 
Повідомлень: 6535
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 448 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 06:28

  _hunter написав:
  swan forever написав:Не могу понять - какие остались лавки с начислением процентов на личные средства по картам?
Или таких теперь нет от слова вообще?

Да дофига их: Forward, Січ, Idea, Укргаз, Глобус...
-- тут где-то недавно табличку публиковали (можно назад полистать).

В скунсе процент, кишмиш в моне. Перекидывать малыми порциями.
Спасибо!
swan forever
 
Повідомлень: 1096
З нами з: 27.05.15
Подякував: 161 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1420142114221423>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Василь-Рівне і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 237285
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 97169
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 29305
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.