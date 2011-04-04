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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1420142114221423

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 124
Більше десяти
16%
20
Від п'яти до десяти
31%
38
В чотирьох
13%
16
В трьох
8%
10
В двох
11%
14
Користуюся одним
11%
14
В жодному
10%
12
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 06:30

  swan forever написав:Не могу понять - какие остались лавки с начислением процентов на личные средства по картам?
Или таких теперь нет от слова вообще?

Форвард, Мега todocard от 3к 5%, Альфа Хам.он 5,5% до 1 мая потом 3,5
vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 07:42

Підкажіть будь ласка, а кіш миш хтось зараз дає на некредитні кошти картки з вільним поповненням та зняттям, бо ПУМБ припинив давати на супермаркети та комуналку. І так, я плачу комуналку :wink:
Василь-Рівне
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  #<1 ... 1420142114221423
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