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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 12 кві, 2022 06:30
swan forever написав:
Не могу понять - какие остались лавки с начислением процентов на личные средства по картам?
Или таких теперь нет от слова вообще?
Форвард, Мега todocard от 3к 5%, Альфа Хам.он 5,5% до 1 мая потом 3,5
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Додано: Вів 12 кві, 2022 07:42
Підкажіть будь ласка, а кіш миш хтось зараз дає на некредитні кошти картки з вільним поповненням та зняттям, бо ПУМБ припинив давати на супермаркети та комуналку. І так, я плачу комуналку
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