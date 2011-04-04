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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 124
Більше десяти
16%
20
Від п'яти до десяти
31%
38
В чотирьох
13%
16
В трьох
8%
10
В двох
11%
14
Користуюся одним
11%
14
В жодному
10%
12
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 08:23

Василь-Рівне Є гілка і
Комбінація карток для максимального кешбеку в квітні
Щомісячний огляд від Finance.ua https://finance.ua/ua/cards/cashback-review
Водночас банки:
monobank;
А-Банк;
Акордбанк
зберегли програму нарахування та виплати кешбеків. Декому довелося знизити відсотки, щоби зменшити втрати.

Ідея відпала.
зокрема акорд дає 0,5% на все, користуюсь за свої, абанк 0,7% продукти. Зняття поповнення перекази є деякі обмеження.
Все дуже скромно.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 09:04

Re: Байки про банки і не тільки....

  _hunter написав:Да дофига их: Forward, Січ, Idea, Укргаз, Глобус...
-- тут где-то недавно табличку публиковали (можно назад полистать).

Свежая табличка - телег-канал Табфинанс(на англ)
там есть все ставки на своб средства
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 11:46

Re: Байки про банки і не тільки....

Підпише не підпише зміни до закону по фгвфо? Час збігає...15 діб спливають..
Прогнози є ?
Incasso
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