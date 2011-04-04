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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 12 кві, 2022 08:23
Василь-Рівне
Є гілка і
Комбінація карток для максимального кешбеку в квітні
Щомісячний огляд від Finance.ua https://finance.ua/ua/cards/cashback-review
Водночас банки:
monobank;
А-Банк;
Акордбанк
зберегли програму нарахування та виплати кешбеків. Декому довелося знизити відсотки, щоби зменшити втрати.
Ідея відпала.
зокрема акорд дає 0,5% на все, користуюсь за свої, абанк 0,7% продукти. Зняття поповнення перекази є деякі обмеження.
Все дуже скромно.
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Додано: Вів 12 кві, 2022 09:04
_hunter написав:
Да дофига их: Forward, Січ, Idea, Укргаз, Глобус...
-- тут где-то недавно табличку публиковали (можно назад полистать).
Свежая табличка - телег-канал Табфинанс(на англ)
там есть все ставки на своб средства
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Додано: Вів 12 кві, 2022 11:46
Підпише не підпише зміни до закону по фгвфо? Час збігає...15 діб спливають..
Прогнози є ?
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Додано: Вів 12 кві, 2022 13:10
Incasso написав:
Підпише не підпише зміни до закону по фгвфо? Час збігає...15 діб спливають..
Прогнози є ?
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