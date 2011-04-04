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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 12 кві, 2022 08:23
Василь-Рівне
Є гілка і
Комбінація карток для максимального кешбеку в квітні
Щомісячний огляд від Finance.ua https://finance.ua/ua/cards/cashback-review
Водночас банки:
monobank;
А-Банк;
Акордбанк
зберегли програму нарахування та виплати кешбеків. Декому довелося знизити відсотки, щоби зменшити втрати.
Ідея відпала.
зокрема акорд дає 0,5% на все, користуюсь за свої, абанк 0,7% продукти. Зняття поповнення перекази є деякі обмеження.
Все дуже скромно.
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Додано: Вів 12 кві, 2022 09:04
_hunter написав:
Да дофига их: Forward, Січ, Idea, Укргаз, Глобус...
-- тут где-то недавно табличку публиковали (можно назад полистать).
Свежая табличка - телег-канал Табфинанс(на англ)
там есть все ставки на своб средства
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Додано: Вів 12 кві, 2022 11:46
Підпише не підпише зміни до закону по фгвфо? Час збігає...15 діб спливають..
Прогнози є ?
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Incasso
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Додано: Вів 12 кві, 2022 13:10
Incasso написав:
Підпише не підпише зміни до закону по фгвфо? Час збігає...15 діб спливають..
Прогнози є ?
Дивна тиша
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Investor_K
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Додано: Вів 12 кві, 2022 14:05
Откуда деньги то, Зин?
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копейка
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Додано: Вів 12 кві, 2022 15:32
копейка написав:
Откуда деньги то, Зин?
" Все вяжут шапочки для зим"....вот и лавишко..зимой на шапки будет спрос..
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Incasso
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Додано: Вів 12 кві, 2022 16:10
Investor_K 🏦Сьогодні Президентом України підписано Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб» № 2180-IX від 01.04.2022.
Законом передбачається вирішення проблеми реструктуризації боргових зобов’язань ФГВФО перед Міністерством фінансів України, а також підвищення гарантованої державою суми коштів за вкладами до 600 тис. грн.
Крім того, Закон передбачає, що АТ «Ощадбанк» стане учасником системи гарантування вкладів фізичних осіб з дня набрання ним чинності, а також запроваджує 100% гарантію повернення вкладів у разі прийняття рішення про виведення банку з ринку протягом дії воєнного стану в Україні та трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім положень стосовно суми відшкодування коштів за вкладами у розмірі не менше 600 тисяч гривень, які набирають чинності через три місяці з дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану в Україні.
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Яша
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Додано: Вів 12 кві, 2022 16:36
Ракета пошла!)))
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Incasso
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Додано: Вів 12 кві, 2022 16:41
С валютной карты доллары наликом сейчас реально снять? В частности в моно и альфе.
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escobar
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Додано: Вів 12 кві, 2022 16:46
escobar написав:
С валютной карты доллары наликом сейчас реально снять? В частности в моно и альфе.
При наличии нужной суммы наликом в конкретном отделении -- вполне реально.
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_hunter
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