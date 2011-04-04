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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 12 кві, 2022 17:26
Incasso написав:
Ракета пошла!)))
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Додано: Вів 12 кві, 2022 18:58
УРА!
Incasso написав:
Підпише не підпише зміни до закону по фгвфо? Час збігає...15 діб спливають..
Прогнози є ?
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Додано: Вів 12 кві, 2022 19:17
"Ходят кони над рекою,Ищут кони водопою,А к речке не идут,Больно берег крут."
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Incasso
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