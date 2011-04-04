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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1423142414251426

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 124
Більше десяти
16%
20
Від п'яти до десяти
31%
38
В чотирьох
13%
16
В трьох
8%
10
В двох
11%
14
Користуюся одним
11%
14
В жодному
10%
12
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 17:26

  Incasso написав:Ракета пошла!)))

Депозитная?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 18:58

  Incasso написав:Підпише не підпише зміни до закону по фгвфо? Час збігає...15 діб спливають..
Прогнози є ?



УРА!
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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 19:17

Re: Байки про банки і не тільки....

"Ходят кони над рекою,Ищут кони водопою,А к речке не идут,Больно берег крут."
Incasso
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 20:41

опублікували в Голосі України! (газета Верховної Ради)

http://www.golos.com.ua/article/358579

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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 20:45

Re: Байки про банки і не тільки....

Слава депозитным войскам.
Тем, кто под пулями нес гривну в Укргазбанк и ложил на депозит по курсу 29.55 на 3 месяца и полгода.

P.S. Щутка
Investor_K
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