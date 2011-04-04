Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 12 кві, 2022 17:26
Incasso написав:
Ракета пошла!)))
Депозитная?
Investor_K
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Додано: Вів 12 кві, 2022 18:58
Incasso написав:
Підпише не підпише зміни до закону по фгвфо? Час збігає...15 діб спливають..
Прогнози є ?
УРА! підписав
greenozon
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Додано: Вів 12 кві, 2022 19:17
"Ходят кони над рекою,Ищут кони водопою,А к речке не идут,Больно берег крут."
Incasso
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Додано: Вів 12 кві, 2022 20:41
опублікували в Голосі України! (газета Верховної Ради) http://www.golos.com.ua/article/358579
greenozon
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Додано: Вів 12 кві, 2022 20:45
Слава депозитным войскам.
Тем, кто под пулями нес гривну в Укргазбанк и ложил на депозит по курсу 29.55 на 3 месяца и полгода. P.S. Щутка
Investor_K
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Додано: Вів 12 кві, 2022 23:03
Ребят,это точно закон 2180?По моему,закон про увеличения суммы гарантирования №5542.Разве нет?
Scotch
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