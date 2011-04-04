Депозитная?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 12 кві, 2022 18:58
Додано: Вів 12 кві, 2022 20:41
опублікували в Голосі України! (газета Верховної Ради)
Додано: Вів 12 кві, 2022 20:45
Re: Байки про банки і не тільки....
Слава депозитным войскам.
Тем, кто под пулями нес гривну в Укргазбанк и ложил на депозит по курсу 29.55 на 3 месяца и полгода.
P.S. Щутка
Додано: Вів 12 кві, 2022 23:03
Ребят,это точно закон 2180?По моему,закон про увеличения суммы гарантирования №5542.Разве нет?
Додано: Сер 13 кві, 2022 07:10
Додано: Сер 13 кві, 2022 12:50
На скільки великі банки зрізали ставки за депозитами
Тотальний обвал депозитних ставок триває. За останні 2 тижні вклади у гривні подешевшали відразу у 9 великих банках із портфелем населення понад 2 млрд грн.
На найрадикальніший крок наважився Альфа-Банк Україна. Ставки за депозитами на 12 та 6 місяців тут впали одразу на 5% - до 7% та 6% річних відповідно. Дохідність за тримісячними депозитами впала на 5,5% - до 5% річних.
Додано: Сер 13 кві, 2022 15:05
Re: Байки про банки і не тільки....
друзья, в каких банках можно легко открыть виртуалку в евро со снятием безкомиса (можно через депо)
Приват, Моно (вроде коммис?), ...
Додано: Сер 13 кві, 2022 16:44
Ризики для фінансової системи під контролем, банки високолік
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