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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1424142514261427>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 124
Більше десяти
16%
20
Від п'яти до десяти
31%
38
В чотирьох
13%
16
В трьох
8%
10
В двох
11%
14
Користуюся одним
11%
14
В жодному
10%
12
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 17:26

  Incasso написав:Ракета пошла!)))

Депозитная?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 18:58

  Incasso написав:Підпише не підпише зміни до закону по фгвфо? Час збігає...15 діб спливають..
Прогнози є ?



УРА!
підписав
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 20:41

опублікували в Голосі України! (газета Верховної Ради)

http://www.golos.com.ua/article/358579

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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 20:45

Re: Байки про банки і не тільки....

Слава депозитным войскам.
Тем, кто под пулями нес гривну в Укргазбанк и ложил на депозит по курсу 29.55 на 3 месяца и полгода.

P.S. Щутка
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 23:03

Ребят,это точно закон 2180?По моему,закон про увеличения суммы гарантирования №5542.Разве нет? https://censor.net/ru/news/3330566/rada ... ih_vkladov
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 07:10

  Scotch написав:Ребят,это точно закон 2180?По моему,закон про увеличения суммы гарантирования №5542.

Зображення
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=72056
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 12:50

На скільки великі банки зрізали ставки за депозитами

Тотальний обвал депозитних ставок триває. За останні 2 тижні вклади у гривні подешевшали відразу у 9 великих банках із портфелем населення понад 2 млрд грн.
На найрадикальніший крок наважився Альфа-Банк Україна. Ставки за депозитами на 12 та 6 місяців тут впали одразу на 5% - до 7% та 6% річних відповідно. Дохідність за тримісячними депозитами впала на 5,5% - до 5% річних.
https://minfin.com.ua/ua/2022/04/13/83582657/
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 15:05

Re: Байки про банки і не тільки....

друзья, в каких банках можно легко открыть виртуалку в евро со снятием безкомиса (можно через депо)
Приват, Моно (вроде коммис?), ...
keep
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 16:44

Ризики для фінансової системи під контролем, банки високолік

https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/13/685695/
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 18:16

Всем доброго вечера, коллеги! В связи с подписанием закона, подумываю, чтобы пополнить длинный (зима 2025) грн. депо с вкусной ставкой и с ежемесячной выплатой. Какие у сообщества есть мысли по рискам?
la9
 
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