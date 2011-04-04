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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1424142514261427

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 124
Більше десяти
16%
20
Від п'яти до десяти
31%
38
В чотирьох
13%
16
В трьох
8%
10
В двох
11%
14
Користуюся одним
11%
14
В жодному
10%
12
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 18:29

Re: Байки про банки і не тільки....

Щось я не розумію чому банки порізали депоставки??? У нас що вже перемога???
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 18:43

Грошова база в Україні у березні впала на 7,3% після стрибка на 14,1% у лютому. Наразі вона становить 733 мільярди гривень.

Про це йдеться у даних НБУ.

Кошти в обігу поза банками (агрегат M0) за минулий місяць збільшилися на 0,2% – до 635,9 млрд грн після зростання на 8,8% у лютому.

Грошова маса (агрегат M3) у березні збільшилася на 2,6% – до 2,83 трлн грн після зниження на 0,8% у лютому.

Депозити за минулий місяць зросли на 3,6% після спаду на 4,6% у лютому, це сталося за рахунок стрибка гривневих депозитів відразу на 7,5% – до 987,4 млрд грн. Депозити у валюті, скоротившись на 5,4% у лютому, у березні зменшилися ще на 3,9% – до 457,9 млрд грн.

Банки за минулий місяць наростили вкладення в депозитні сертифікати з 67,6 млрд грн до 141,8 млрд грн і готівку в касах – з 31,6 млрд грн до 49,1 млрд грн.

Обсяг кредитів у березні зменшився на 0,3% – до 1,31 трлн грн.

Загалом за перший квартал цього року грошова маса в Україні збільшилася на 0,6%, база – на 10,6%, готівка поза банками – на 9,4%.

У 2021 році грошова маса в Україні збільшилася на 12%, база – на 11,2%, готівка поза банками – на 12,5%.
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 18:51

  la9 написав:Всем доброго вечера, коллеги! В связи с подписанием закона, подумываю, чтобы пополнить длинный (зима 2025) грн. депо с вкусной ставкой и с ежемесячной выплатой. Какие у сообщества есть мысли по рискам?

Анлім 3 місяці після закінчення воєнного стану, є надія, що усе закінчиться раніше 25-го року, тому зважайте, на новий розмір фонду.
  ihorsic написав:Щось я не розумію чому банки порізали депоставки??? У нас що вже перемога???

З питання випливає, що насамперед ви не розумієте, як працюють банки, для чого вони залучають кошти на депозит і з чого виплачують відсотки. Якщо задуматися над цими питаннями, то можна здогадуватися про відповіді на ваші питання.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 19:06

Re: Байки про банки і не тільки....

  klug написав:Анлім 3 місяці після закінчення воєнного стану, є надія, що усе закінчиться раніше 25-го року, тому зважайте, на новий розмір фонду.
Ну, я если и решусь, то точно на общую сумму не более 600К на инн. Какие кто видит перспективы по повышению учетной ставки?
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 19:44

  ihorsic написав:Щось я не розумію чому банки порізали депоставки??? У нас що вже перемога???


https://minfin.com.ua/ua/2022/04/13/83647457/
База фондування: чому банки знижують ставки за депозитами

НБУ дав можливість банкам відносно спокійно рефінансуватись у моменти непередбачених розривів ліквідності. Відповідно саме собою фондування для банків стає вирішуваним завданням навіть у воєнний час.

Збільшенням ставок особливого ефекту зі зростання бази та подовження термінів фондування банки досягти не можуть. Тому більшість великих і навіть середніх фінустанов почали знижувати ставки за вкладами населення, прибрали плату за залишками на рахунках та скоротили багато інших «плюшок». Для виживання фінустанови роблять ставку здебільшого на свій капітал та відносно довгостроковий за теперішніх часів рефінанс Нацбанку.
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 19:56

Коллеги, может, кто сталкивался, кто-то сейчас предлагает интересные условия РКО для благотворительных организаций?
la9
 
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