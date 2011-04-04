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Додано: Сер 13 кві, 2022 18:29
Re: Байки про банки і не тільки....
Щось я не розумію чому банки порізали депоставки??? У нас що вже перемога???
Додано: Сер 13 кві, 2022 18:43
Грошова база в Україні у березні впала на 7,3% після стрибка на 14,1% у лютому. Наразі вона становить 733 мільярди гривень.
Про це йдеться у даних НБУ.
Кошти в обігу поза банками (агрегат M0) за минулий місяць збільшилися на 0,2% – до 635,9 млрд грн після зростання на 8,8% у лютому.
Грошова маса (агрегат M3) у березні збільшилася на 2,6% – до 2,83 трлн грн після зниження на 0,8% у лютому.
Депозити за минулий місяць зросли на 3,6% після спаду на 4,6% у лютому, це сталося за рахунок стрибка гривневих депозитів відразу на 7,5% – до 987,4 млрд грн. Депозити у валюті, скоротившись на 5,4% у лютому, у березні зменшилися ще на 3,9% – до 457,9 млрд грн.
Банки за минулий місяць наростили вкладення в депозитні сертифікати з 67,6 млрд грн до 141,8 млрд грн і готівку в касах – з 31,6 млрд грн до 49,1 млрд грн.
Обсяг кредитів у березні зменшився на 0,3% – до 1,31 трлн грн.
Загалом за перший квартал цього року грошова маса в Україні збільшилася на 0,6%, база – на 10,6%, готівка поза банками – на 9,4%.
У 2021 році грошова маса в Україні збільшилася на 12%, база – на 11,2%, готівка поза банками – на 12,5%.
Додано: Сер 13 кві, 2022 18:51
Анлім 3 місяці після закінчення воєнного стану, є надія, що усе закінчиться раніше 25-го року, тому зважайте, на новий розмір фонду.
З питання випливає, що насамперед ви не розумієте, як працюють банки, для чого вони залучають кошти на депозит і з чого виплачують відсотки. Якщо задуматися над цими питаннями, то можна здогадуватися про відповіді на ваші питання.
Додано: Сер 13 кві, 2022 19:06
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Сер 13 кві, 2022 19:44
База фондування: чому банки знижують ставки за депозитами
НБУ дав можливість банкам відносно спокійно рефінансуватись у моменти непередбачених розривів ліквідності. Відповідно саме собою фондування для банків стає вирішуваним завданням навіть у воєнний час.
Збільшенням ставок особливого ефекту зі зростання бази та подовження термінів фондування банки досягти не можуть. Тому більшість великих і навіть середніх фінустанов почали знижувати ставки за вкладами населення, прибрали плату за залишками на рахунках та скоротили багато інших «плюшок». Для виживання фінустанови роблять ставку здебільшого на свій капітал та відносно довгостроковий за теперішніх часів рефінанс Нацбанку.
Додано: Сер 13 кві, 2022 19:56
Коллеги, может, кто сталкивался, кто-то сейчас предлагает интересные условия РКО для благотворительных организаций?
Додано: Чет 14 кві, 2022 06:07
Re: Байки про банки і не тільки....
Какой банк надежней для хранения сбережений - Укргазбанк или Прокредитбанк?
Додано: Чет 14 кві, 2022 06:31
Додано: Чет 14 кві, 2022 06:50
Рейтинг надійності в лютому був однаковий
Але крупні валютні вклади прокредит мав найбільшу частку серед усіх банків
Напевно, вкладники сподіваються на німецьких власників та і % були у порівнянні з буржуїнськими банками чи не найкращі.
Додано: Чет 14 кві, 2022 06:56
Re: Байки про банки і не тільки....
Німецьки власники у разі шухеру готові з власної кишені компенсувати вкладникам гроші. Чи висловлять озабоченность?
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